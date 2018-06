Depuis l’effervescente capitale Lisbonne jusqu’à une croisière sur le Douro, en passant par la visite d’un château médiéval à Óbidos ou un bain de soleil sur les plages ensoleillées de l’Algarve, petits et grands trouveront de quoi garder des souvenirs mémorables au Portugal, destination européenne accessible aux attraits variés.

L’Algarve: le soleil, les plages et la mer

Des plages pittoresques au sable blond, de jolies criques et de saisissantes falaises rougeâtres côtoient les stations balnéaires de l’Algarve. Grâce à la température clémente qu’elle offre, au soleil généreux qui y brille et aux confortables soirées fraîches dont elle jouit, l’Algarve attire une foule de visiteurs de tous âges venus pour surfer, profiter du bord de mer ou s’établir pour de longs séjours. Quel que soit votre point de chute, vous pourrez bénéficier des belles plages de sable fin, qui s’étendent sur la quasi-totalité du littoral de la région. Une bonne variété d’activités telles que la plongée, le surf, le kayak, le ski nautique, la planche à voile et le golf est aussi proposée aux amateurs de sport, ce qui plaira autant aux parents qu’aux enfants ou aux ados.

Une balade à bord de l’Eléctrico 28 à Lisbonne

Faire une balade à bord du vieux tram 28 est une des expériences incontournables pour tout visiteur à Lisbonne. De la Basílica da Estrela au quartier de Graça ou dans le sens inverse, ce parcours offre un portrait authentique du centre-ville, du Chiado, de la Baixa, de la Sé et de Graça. Si les premiers trams inaugurés en 1873 étaient tirés par des chevaux, depuis 1901 ce sont les trams électriques tels qu’on les connaît aujourd’hui qui circulent dans la capitale.

Visiter Óbidos et son magnifique Castelo

Aujourd’hui comme autrefois, le charmant village d’Óbidos est entouré de sa merveilleuse muraille et couronné de son château fort, digne d’un véritable conte de fées. Lieu touristique par excellence, il accueille un grand nombre de visiteurs tant étrangers que portugais qui déferlent chaque année. Heureusement, grâce à une politique de conservation très stricte, Óbidos a su conserver son cachet d’antan et, malgré son succès, reste un lieu très agréable à visiter.

Outre son château, qu’on peut visiter, l’attrait principal d’Óbidos réside dans ses petites ruelles abondamment fleuries et ses maisonnettes d’une blancheur éclatante. Ses jolis toits de tuiles, dominés par l’imposante muraille qui ceinture complètement le village, sont un réel ravissement pour les yeux.

La visite du village fantôme de Marialva

Baigné de l’atmosphère mystérieuse des ruines du Castelo de Marialva qui le domine, ce village ne vous laissera pas indifférent et vous plongera à l’époque du Moyen Âge.

À l’intérieur de l’enceinte du château (XIIIe siècle), vous découvrirez avec surprise les ruines de nombreuses maisonnettes en granit qui s’alignent le long des ruelles, et qui furent définitivement abandonnées vers 1760. Au centre de la placette principale, un pilori (XVe siècle) encore bien conservé semble, quant à lui, défier fièrement le temps, tandis que, plus loin, surélevée sur un rocher, l’église exhibe son élégant portail manuélin. Les vues panoramiques sur les plaines qui reposent en contrebas sont tout simplement époustouflantes!

