Du 19 au 25 juin, les Suédois festoieront à l’occasion du midsommar, ou la fête de la mi-été. Cette fête, qui est aussi importante que Noël dans la culture suédoise, est une célébration de la fertilité et du solstice d’été. Matthias Kamann, auteur et blogueur spécialisé sur la Suède, démystifie cette fête pour les non-initiés.

Comment les Suédois célèbrent-ils le midsommar?

Cette fête, leur préférée, est considérée comme la tradition la plus suédoise qui soit. Les gens ont le vendredi de congé et c’est là qu’ils fêtent. Certains ont même congé le jeudi après-midi afin de préparer les célébrations. Le samedi, les magasins sont fermés. Un des moments les plus importants des célébrations est la danse autour du poteau du midsommar, en chantant la populaire chanson små grodorna, qui se traduit par «petites grenouilles».

Que mange-t-on ?

Un repas typique, le smörgåsbord, comprend des harengs, des färsk potatis (patates fraîches), des köttbullar (les fameuses boulettes de viande), du röklax ou du gravlax (du saumon fumé), des fraises et de la crème pour le dessert. On boit beaucoup de schnaps, mais de la bière, du vin et du cidre sont aussi servis.



Y a-t-il un code vestimentaire?

Traditionnellement, les femmes portent une couronne de fleurs. En Suède, où les genres sont égaux, les hommes aussi peuvent se parer d’une telle couronne. Les femmes portent des robes colorées avec des motifs de fleurs ou bien des robes blanches. Les hommes revêtent habituellement une chemise blanche ou bleue.

Où se déroulent les célébrations?

D’habitude, les Suédois invitent de 10 à 20 amis à venir célébrer à leur chalet ou à leur maison d’été à la campagne. En après-midi, on se rejoint dans les endroits publics pour célébrer tous ensemble autour du poteau. Il y a souvent des orchestres ou des bands qui jouent de la musique traditionnelle. On se couche sur des couvertures avec un bol de crème glacée à la main ou des fraises et de la crème fouettée.

Y a-t-il des légendes au sujet du midsommar?

On dit que si une femme place sept fleurs sauvages sous son oreiller la veille du midsommar, elle va rêver à son futur mari.

Comment célébrer comme une personne de la place lorsqu’on est un touriste?

Lorsque vous arriverez à votre hôtel en Suède, demandez à la réception où se trouve le lieu de rassemblement du midsommar le plus proche. À Stockholm, le meilleur endroit pour célébrer est le musée Skansen. Un orchestre y joue de la musique traditionnelle en habits traditionnels. Ça fait très touristique, mais ça donne une bonne idée de la façon dont le midsommar était célébré avant.

Web : hejsweden.com

Livre : How to Be Swedish: A Quick Guide to Swedishness – In 55 Steps, Matthias Kamann