De Pointe-à-la-Croix à Saint-Godefroi, en passant par Carleton-sur-Mer et Paspébiac, la Baie-des-Chaleurs est l’une des plus belles régions de la Gaspésie. Voici cinq activités de plein air à pratiquer, entre les montagnes et la mer.

Randonnée pédestre au mont Saint-Joseph, à Carleton

Les 555m du mont Saint-Joseph se montent à pied ou à vélo (ou en auto… !). Une douzaine de sentiers vous mèneront jusqu’au sommet, où vous pourrez observer d’un côté un grand champ d’éoliennes géantes, et, de l’autre, l’une des plus belles vues sur la baie des Chaleurs et le littoral gaspésien. Le réseau de sentiers s’étend sur environ 30km.

Baignade au Malin de Bonaventure

Où se retrouvent les jeunes Gaspésiens par une belle journée d’été? Au Malin de la rivière Bonaventure. Ses plages de sable fin et l’eau claire de la rivière en font un endroit de choix pour passer la journée à nager, sauter de roche en roche ou simplement se prélasser au soleil. Lorsque vous arrivez sur place, vous découvrez un belvédère où vous pouvez admirer une vue incroyable. Le Malin est bien caché, loin de la route 132.

Kayak au parc de la Pointe-Taylor, à New Richmond

Plusieurs activités sportives (sur terre) peuvent se pratiquer au parc de la Pointe-Taylor: patin à roulettes, randonnée pédestre, vélo. Si vous voulez cependant profiter de la mer, vous pouvez aussi y louer un kayak, un canot, ou un paddle board. Un conseil: planifiez votre activité lorsque la marée est haute ou montante. Il est plutôt difficile de pagayer lorsque la marée est basse, et vous risquez de rester pris dans le sable.

Balade près des falaises rouges de Caplan

On entend peu souvent parler de Caplan, et pourtant… Ce petit village gaspésien a un petit quelque chose de bien spécial: d’impressionnantes falaises rouges. Parmi les meilleurs endroits pour les observer, il y a la halte routière, où vous pourrez aussi faire de l’observation d’oiseaux. Un sentier vous mènera jusqu’au bord de la mer, où vous aurez la possibilité de longer l’eau tout en admirant les fameuses roches. La plage du village est aussi un endroit de choix pour voir les falaises dans toute leur beauté.

Cueillir des fraises et des framboises à Saint-Siméon

En saison, profitez des quelques producteurs locaux de la région pour aller faire de l’auto-cueillette de fraises et/ou de framboises – probablement les meilleures que vous mangerez de votre vie! Lors de votre visite, il est préférable de vous couvrir les jambes et les bras puisqu’il y aura des moustiques et les branches peuvent grafigner. La ferme Bourdages Tradition, de Saint-Siméon, est très réputée.