La compagnie dubaïote Emirates se targue d’être la première à recourir à la technologie VR et à la 3D pour présenter l’intérieur de ses appareils.

La fonctionnalité permet de visiter la cabine (en classe économique, affaires et première), ainsi que les salons et la douche-spa des Emirates A380 et Boeing 777 à l’aide de tous types de casque VR, le Google Cardboard par exemple.

Les graphismes générés en 3D s’appuient sur des croquis précis.

Les clients peuvent également visualiser leur siège et la cabine sur leurs appareils mobiles, grâce à un plan en 3D, sur emirates.com.