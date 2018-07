À peine aurez-vous mis les pieds à Nice que vous comprendrez pourquoi cette ville de la Côte d’Azur est surnommée Nice la belle. Les photographes de tous niveaux s’émerveilleront devant la mer d’un bleu pétillant ainsi que dans les rues étroites de la charmante vieille ville et ces cinq autres endroits incontournables.

Colline du château

Pour avoir le point de vue le plus incroyable sur la baie des Anges de Nice, le port et la vieille ville, c’est au sommet de la colline du château qu’il faut se rendre. Accessible par le petit train de Nice, à pied, à partir d’un escalier ou d’un ascenseur, l’effort pour s’y rendre en vaut la peine. À voir de jour comme de nuit. N’oubliez pas d’apporter votre objectif grand angle pour des photos à couper le souffle.

Monument aux morts

Au bout de la pointe de Rauba-Capeu se trouve le saisissant Monument aux morts de Nice, érigé en 1928 en hommage aux Niçois décédés lors de la Première Guerre mondiale. Le monument de 32 m de haut semble taillé directement dans la pierre de la colline, rendant le tout très spectaculaire. Pour une vue plus large du monument, rendez-vous près du phare de Nice.

La promenade des Anglais et ses hôtels de luxe

Incontournable lors d’un séjour à Nice, la promenade des Anglais et ses nombreuses et identiques chaises de plage bien alignées offrent une symétrie impressionnante qui ravira les photographes. Les hôtels de luxe, comme le Negresco, par exemple, sont aussi des sujets très photogéniques, notamment en raison de leur architecture et de leurs couleurs pastel.

Port Lympia

Le plan large qu’offre le port de Nice et ses magnifiques bateaux de plaisance de luxe, bordés par des bâtiments patrimoniaux, est un paysage parfait de carte postale. À ne pas manquer sur le quai nord du port Lympia, la place de l’Île de Beauté, qui porte très bien son nom.

Place Masséna

En plein cœur de Nice, la place Masséna est au carrefour de plusieurs rues commerciales. Le sol est en damier, ce qui crée de jolis effets contrastants avec les bâtiments roses et jaunes. Pour faire de meilleures photos, arrivez tôt le matin, ou très tard le soir, avec un trépied.