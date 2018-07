Dans la toute dernière édition du classement des passeports les plus puissants au monde, établi par Henley & Partners, le Japon et Singapour supplantent l’Allemagne. Le nombre de pays que leurs ressortissants peuvent visiter sans visa s’élève à 189.

Le classement est mis à jour en temps réel d’après le nombre de pays accessibles sans visa, grâce aux données de l’Association internationale du transport aérien (IATA).

Dans l’ensemble, les ressortissants des pays membres de l’Union européenne ne connaissent pas de changement.

Florian Trauner, professeur à l’Institut des études européennes de l’Université libre de Bruxelles explique : « Le climat politique actuel de l’UE ne se prête pas à une politique d’admission libérale. Et dans le sillon du Brexit, le Royaume-Uni installe un régime d’immigration plus strict, vis-à-vis des citoyens de l’UE et hors UE ».

Si les décisions nées de la politique de Donald Trump sont controversées, les experts estiment que le passeport américain n’en souffrira pas.

Et tandis que la Russie a aménagé sa politique de visa pour la Coupe du monde cette année, le pays n’a pas obtenu l’accès à de nouvelles destinations, selon le rapport. Le passeport russe ne gagne qu’une place et se classe 46ème.

Le classement :

Japon, Singapour

Allemagne

Danemark, Finlande, France, Italie, Suède, Espagne, Corée du Sud

Norvège, Royaume-Uni, Autriche, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, États-Unis

Belgique, Suisse, Irlande, Canada

Australie, Grèce

Nouvelle-Zélande, République-Tchèque, Malte

Islande

Hongrie, Slovénie, Malaisie

Slovaquie, Lettonie, Lituanie