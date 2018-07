Il y a beaucoup à voir, beaucoup à faire sur le méga site de Universal à Orlando. Avec un peu de préparation, il est possible d’y passer 24 heures et de ne rien manquer. Nos conseils.

Commencer par le Wizarding World d’Harry Potter

Le monde d’Harry Potter est réparti sur deux parcs: les studios Universal et Islands of Adventure. Ce sont les deux endroits où il y a le plus de monde, du matin jusqu’à la fermeture du site. C’est pourquoi, si vous désirez les visiter, allez-y dès l’ouverture des portes. Premier arrêt: Hogsmead, dans Islands of Adventure. Passez par le monde des tout-petits pour vous y rendre, c’est plus rapide! Lorsque vous aurez fini, vous pourrez ensuite prendre le Hogwarts Express pour changer de parc et arriver directement à Diagon Alley, et vice-versa.

La passe Express illimitée

Pour profiter au maximum de votre séjour, optez pour une passe d’une journée, avec accès à deux parcs, et ajoutez-y la passe Express illimitée pour 99,99 $. Avec celle-ci, il est très possible de faire tous les manèges désirés en une seule journée et économiser sur le prix d’une deuxième journée sans la passe express. Pour aller encore plus vite, sachez qu’il est aussi plus pratique d’être un groupe de deux personnes plutôt que de quatre ou plus. Les placiers cherchent souvent les duos pour combler des trous dans les wagons des manèges, et vous pourriez passer devant une bonne vingtaine de personnes si vous êtes deux.

À l’hôtel jour et nuit

Quand on s’offre un séjour dans un parc d’attractions, ce n’est pas à l’hôtel qu’on pense passer la plus grande partie de son temps. Plus récent hôtel (2014) de Universal Orlando – avant l’inauguration, dans quelques semaines, du Aventura Hotel – mais pas le plus cher, le Cabana Bay Beach Resort a deux avantages: pour les pressés de sensations fortes, son système de navettes régulières permet un accès rapide aux deux sites historiques (Universal Studios et Islands of Adventure), les résidants de l’hôtel peuvent entrer plus tôt (parfait pour profiter de la très courue attraction Harry Potter and the Escape from Gringotts) et un chemin réservé aux piétons mène directement au bouillonnant parc à eau Volcano Bay; pour ceux qui veulent profiter d’une pause plus ou moins longue, l’hôtel imaginé dans l’esprit des années 1950-1960 floridiennes propose un chouette diner et dispose de deux grandes «plages» extérieures – ouvertes jusqu’à 23 h – situées entre ses bâtiments: sable, chaises longues, piscines, DJ… et lazy river!

Quand faire ses achats

Il y a de quoi passer une journée entière à faire les boutiques thématiques sur le site de Universal. On conseille cependant de garder cette activité pour la fin de la journée, afin de ne pas avoir à traîner ses sacs dans les manèges. Il y a des casiers qui sont disponibles un peu partout dans les parcs, mais attention, seules les deux premières utilisations sont gratuites. Ensuite, il faudra payer. Petite astuce: si vous êtes plusieurs, pensez à vous relayer afin de profiter au maximum de la gratuité des casiers.

Il est aussi possible de faire des achats dans le City Walk, la partie gratuite du complexe. Pas envie de traîner des sacs? Des boutiques Universal sont installées dans les hôtels du complexe. C’est la fin de votre voyage et vous avez oublié d’acheter un petit quelque chose? Il y a des boutiques Universal à l’aéroport international d’Orlando.

En cas de pluie

Le soleil brûlant et la chaleur étouffante peuvent laisser la place aux orages et aux averses brutales. Pour ne pas être mouillé de la tête aux pieds – quoique certaines attractions s’occupent de ça pour vous –, quelques activités à l’intérieur aident à passer le temps. Le côté vintage du Jurassic Park Discovery Center, dont l’édifice est fortement inspiré du film original, met à l’abri de la pluie, à défaut des mastodontes. On peut y voir des œufs sur le point d’éclore, y tester son ADN reptilien ou y crier comme un dino. Plus classiques, les boutiques – évidemment présentes dans chaque univers – et la salle de jeu de Marvel Super Hero Island – attention à la dépendance aux tokens! – sont de bonnes options avant de reprendre son parcours extérieur.