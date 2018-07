Pour passer une nuit dans la suite d’hôtel la plus chère au monde, il vous en coûtera la somme faramineuse de 80.000$ .

Au Top 100 établi par Elite Traveler, l’Hôtel President Wilson de Genève décroche le titre de suite au prix le plus exorbitant. Son Royal Penthouse, un appartement de 12 chambres, occupe l’intégralité du huitième étage. Avec 1.680 mètres carrés, cette suite est également la plus grande d’Europe.

Pour y sejourner une nuit, les clients dépensent davantage que le revenu médian américain, qui était de 59 000$ en 2016, selon les chiffres du Bureau de recensement américain. Michael Jackson, Richard Branson, Rihanna, Bill Gates, Matt Damon ou encore Michael Douglas ont eu cette chance.

De quoi profite-t-on exactement à ce tarif? Les clients VIP, notamment les chefs d’états, apprécient les fenêtres pare-balles, mais aussi la présence d’un bouton d’alarme, d’un ascenseur privé et d’un coffre-fort. Les mélomanes profitent d’un piano Steinway et les amateurs de lecture, d’une collection de livres anciens.

Les 12 chambres sont dotées de salles de bain en marbre garnies de produits de toilette Hermès. La suite offre une vue panoramique sur le Lac Léman et le Mont-Blanc, au loin.

Il va sans dire qu’un chef cuisinier personnel, un majordome et une équipe de sécurité demeurent à disposition.

De façon générale, le classement se compose majoritairement d’hôtels situés aux États-Unis et en Europe. Sur le podium, on retrouve la Terrace Suite du Mark new-yorkais (75 000$) et la suite Penthouse du Grand Hyatt de Cannes (53 200$).

Voici les villes et les pays qui abritent les suites hôtelières les plus chères du monde :

Hôtel President Wilson, Genève, Suisse

Royal Penthouse Suite, 80 000$

The Mark, New York, États-Unis

Terrace Suite, 75 000$

Hôtel Martinez by Hyatt, Cannes, France

Penthouse Suite, 53 200$

Faena Hotel, Miami, États-Unis

Penthouse, 50 000$