Émergeant du golfe du Saint-Laurent à plus de 200km des côtes de la péninsule gaspésienne, les îles de la Madeleine séduisent à tout coup.

Marcher longtemps, en toute liberté

Découvrir les îles à pied est sans doute une des meilleures manières de s’imprégner de l’ambiance unique de l’archipel. Une quinzaine de sentiers sillonnent celui-ci, chacun offrant des points de vue remarquables. Vous pouvez vous procurer au bureau de Tourisme Îles de la Madeleine ou télécharger sur son site internet une carte regroupant les principaux lieux de marche de l’archipel. Les plages nombreuses et les routes secondaires vous offrent également la possibilité de faire de longues marches mémorables.

Parmi les sentiers qui se démarquent, retenons le Sentier du littoral de Cap-aux-Meules, celui qui mène à l’île Boudreau à partir de l’île de la Grande Entrée, la piste cyclo-pédestre de la Belle-Anse et le sentier de l’anse de l’Étang du Nord.

Profiter des plus belles plages du Québec

Les îles vous proposent 300km de plages sablonneuses. Vous n’aurez donc aucune difficulté à en trouver une à votre goût! À vous de voir ce qui vous convient, et rien de mieux pour le découvrir que d’en tester plusieurs. Nous vous invitons tout de même à ne pas quitter les îles sans avoir visité les magnifiques plages Sandy Hook et de la Grande Échouerie. Dans ces deux endroits, en plus de la baignade, une longue marche le long du littoral s’impose.

Goûter une gastronomie unique

La cuisine des îles est en croissance constante et a depuis longtemps franchi la barrière de la tradition. Partout dans l’archipel, des chefs talentueux et des artisans du terroir ingénieux développent de nouvelles créations. Leurs produits et leurs plats fusionnent savamment l’héritage culinaire local et les influences extérieures, européennes et asiatiques, pour donner naissance à une cuisine en perpétuelle ébullition.

Au menu, plusieurs espèces de poissons frais, du crabe et du homard, des pétoncles et des moules d’élevage, du loup marin, d’excellents fromages, des charcuteries savoureuses, du miel, de la bière et des alcools artisanaux, des fruits et des champignons sauvages, et bien plus encore.

Texte tiré du Guide Ulysse «Explorez les îles de la Madeleine».