Une exposition dédiée à l’univers des Spice Girls va être inaugurée cette semaine dans la capitale britannique. Les fans du girls band découvriront des centaines de costumes et d’objets ayant appartenu aux cinq chanteuses.

« SpiceUp » se présente comme la plus vaste exposition itinérante dédiée aux objets et souvenirs du girls band britannique le plus emblématique des années 90. Alors qu’elle n’a pas encore ouvert ses portes à Londres, les fans du nord du pays se réjouissent déjà de savoir qu’elle passera par Manchester à la fin de l’été.

La date d’inauguration à Londres a été fixée au 28 juillet. Parmi les costumes présentés, on note la robe portée par Victoria Beckham (alias Posh) dans le clip « Wannabe », mais aussi celle arborée par Melanie C dans « Spice Up Your Life » ainsi que de nombreuses tenues sur mesure conçues pour les différentes tournées du groupe. Parmi les objets les plus emblématiques, on note un scooter Aprilia mais aussi les costumes portés par Melanie C pour les pubs Pepsi et Walker’s Crisps.