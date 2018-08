À une heure de train de Londres, la ville de Brighton a beaucoup à offrir aux touristes. Située en bord de mer, cette station balnéaire du sud de l’Angleterre est un havre de paix qui contraste avec la frénésie de la capitale anglaise.

Pour la communauté LGBTQ

Le festival de la fierté gaie de Brighton, qui se tient au mois d’août, attire toujours des foules de partout au Royaume-Uni. Ce n’est pas pour rien que certains considèrent Brighton comme la capitale LGBTQ non officielle du pays. Sa communauté LGBTQ est l’une des plus importantes au Royaume-Uni, avec celle de Londres et de Manchester. Selon une étude publiée en 2017 par l’Agence de la santé publique d’Angleterre, c’est environ 10% de la population de Brighton qui s’identifierait comme étant LGB (lesbienne, gai ou bisexuel).

Si votre séjour ne coïncide pas avec le fameux festival, n’ayez crainte: l’ambiance sera tout de même festive un peu partout en ville. Pour les meilleurs boîtes de nuit, saunas, bars et cafés de la communauté gaie, visitez le quartier Kemp Town, situé sur le bord de la mer. Tout près de là, une partie de la plage est réservée aux amateurs de naturisme.

Pour les amateurs d’art de rue

Tout bon livre de voyage vous suggérera d’aller flâner dans les «Lanes», ces jolies rues commerciales remplies de petites boutiques indépendantes et de mignons cafés où il fait bon passer toute une journée. Mais ce qui n’est pas souvent mentionné, et qui mériterait pourtant de l’être, c’est qu’il est bon de garder l’œil ouvert et de prêter attention à l’art de rue. Tous les recoins de Brighton sont décorés de dessins urbains branchés. Certains pubs et magasins sont entièrement recouverts de murales colorées, du sol au toit. On y retrouve même quelques répliques des fameux pochoirs de Banksy.

Pour ceux qui ont gardé leur cœur d’enfant

Amateurs de fêtes foraines, vous allez être servis! Un des principaux attraits de Brighton est son fameux Pier, un parc d’attractions installé sur l’eau. Manèges, arcades, kiosques à jeux, le meilleur fish and chips en ville (selon les résidants!): vous trouverez de tout au Brighton Pier. Lorsque le beau temps est au rendez-vous, une balade au coucher du soleil sur le quai est un incontournable et offre la plus belle des vues sur la ville. Mais surtout, soyez sûr d’avoir de la monnaie sur vous afin d’aller tester les jeux dans la

partie intérieure du Pier. Un classique? Essayez Tipping Point.

Pour les amateurs de crème glacée

Vous connaissez la crème glacée 99? C’est un must de la culture culinaire britannique! Il s’agit d’un cornet de molle à la vanille surmonté d’un Flake, un chocolat feuilleté très apprécié des Anglais. Près du Pier et sur la promenade en bord de mer, plusieurs vendeurs offrent des cornets 99, que vous pouvez agrémenter de votre choix de sirop. Un incontournable, peu importe la saison! Si la crème glacée molle n’est pas votre genre, marchez en direction de Hove sur le bord de l’eau, vous croiserez plusieurs crèmeries artisanales. À essayer: la crème fraîche épaisse glacée (clotted cream).