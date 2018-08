Matt Hochberg est un passionné de croisières. Passionné au point de fonder le Royal Caribbean Blog, un site et une baladodiffusion qui lui permettent de partager ses meilleurs trucs et conseils pour les amateurs de croisières et ceux qui voudraient s’y initier.

Comme l’indique le nom du blogue, Matt Hochberg se consacre particulièrement à la compagnie Royal Caribbean Cruise Line, sans toutefois en être le blogueur officiel. Cependant, ses conseils s’appliquent aussi bien à ce croisiériste qu’à un autre.

À quand remonte votre première croisière?

Ma première croisière remonte aux années 1990. C’était une petite croisière, la fin de semaine. On voulait faire quelque chose de différent pour nos vacances et on s’est dit qu’on allait essayer ça. C’était assez populaire dans le temps et on n’avait jamais essayé. On a eu la piqûre rapidement.

Combien de croisières faites-vous par année?

Ça change chaque année. Cette année, je devrais en faire huit. L’année dernière, c’était quatre ou cinq. La plupart sont payées de ma poche. Il y a parfois des voyages de presse, mais ils sont courts.

Quelle est la question qu’on vous pose le plus souvent au sujet des croisières?

La question la plus posée, et de loin, c’est par rapport au forfait boissons. Ç’a toujours rapport à la bouffe et à la boisson!

Y a-t-il une erreur que tout le monde fait quand vient le temps de réserver sa première croisière?

Ils essaient de tout faire eux-mêmes. On s’est toujours fait dire qu’on pouvait faire tout, tout seul, en ligne. J’ai l’impression que plusieurs personnes qui veulent faire une croisière pour la première fois devraient faire appel à un agent de voyages pour la simple et bonne raison qu’il y a énormément d’options et de possibilités différentes. Tu peux vraiment profiter de tout le savoir-faire de l’agent et ça te rend la vie tellement plus facile.

«Certaines personnes aiment jouer au golf la fin de semaine. Moi, j’aime écrire des blogues sur les croisières!» – Matt Hochberg, blogueur

Quel est votre meilleur conseil pour un voyageur qui veut réserver sa croisière?

Réserver dès que possible pour avoir le meilleur prix. Les prix montent rapidement. Mon autre conseil serait de toujours arriver au port de départ au moins une journée avant votre départ. Vous ne voulez pas être cette personne qui panique à l’aéroport parce que son vol est retardé et qu’elle va manquer son bateau. Il n’y a que des avantages à ça : tu t’évites tout le stress du voyage et les vacances commencent plus tôt!

Quelle est la croisière idéale, selon vous?

Ma réponse a changé sur ce point-là au fil des années. J’aime maintenant passer des journées en mer (sea days) et j’aime avoir un bon équilibre entre le nombre de journées en mer et le nombre d’excursions sur terre. Il faut pouvoir profiter de tout ce que le bateau a à offrir!

L’industrie des croisières a-t-elle beaucoup changé depuis votre premier voyage en bateau?

Il y a eu énormément de changements, surtout sur le plan des prix, des marchés desservis et de l’offre à bord. Quand on regarde les bateaux de croisière de la fin des années 1990 et qu’on les compare à ce qui se fait maintenant, ce qui a changé, c’est bien sûr la taille, mais aussi tout ce qui est proposé sur le bateau. Ce n’est plus juste «nous offrons un spectacle chaque soir»; maintenant, c’est «nous avons une pièce de Broadway». Il y a aussi plus d’offres pour ceux qui veulent dépenser davantage, comme les suites et l’hébergement de luxe.

Quelle est la meilleure chose au sujet d’une croisière?

Voir le monde de port en port. Avec une croisière, on est en mesure de voir un peu plusieurs endroits sans avoir à rester à la même place toute une semaine. Faire une croisière permet de voir tellement de choses en peu de temps. Peut-être qu’ensuite on voudra retourner à un endroit pour y passer plus de temps. Mais imaginez être sur un hôtel flottant et vous réveiller dans un endroit différent chaque matin. Ça, c’est incroyable.

Et la pire?

Devoir retourner à la maison!