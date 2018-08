Voici trois lieux naturels exceptionnels du Nouveau-Brunswick à mettre sur votre itinéraire.

Le parc national Fundy, baie de Fundy

Le parc national Fundy est l’endroit par excellence pour découvrir le littoral de la baie, sa faune, sa flore et la puissance de ses marées. Il occupe un territoire densément boisé et montagneux de 206km2, riche en paysages spectaculaires, en lacs et en rivières, et compte une vingtaine de kilomètres de côtes. Une foule d’activités sportives peuvent y être pratiquées. C’est d’abord un paradis pour les randonneurs, qui peuvent y parcourir plus de 100km de sentiers dans la forêt, près des lacs et en bordure de la magnifique baie. On peut aussi y pratiquer la pêche à la ligne et y observer des oiseaux, camper sur un des nombreux terrains aménagés ou sauvages, s’adonner au golf sur son superbe parcours ou faire une baignade dans sa piscine d’eau de mer, ou à une de ses plages non surveillées.

L’Éco-centre Irving: La dune de Bouctouche

La dune qui s’étend sur 12km le long de la baie de Bouctouche, à une dizaine de kilomètres au nord du village de Bouctouche, est l’habitat d’une grande variété de plantes et d’animaux aquatiques, ainsi que d’oiseaux migrateurs ou riverains, entre autres le grand héron, le pluvier siffleur et la sterne. Cette dune qui protège les eaux calmes et les marais salés de la baie a été façonnée au fil des siècles par l’action incessante du vent, des marées et des courants marins. L’Éco-centre Irving: La dune de Bouctouche vise à préserver et à mieux faire connaître cet écosystème fragile. Une passerelle en bois de 800m de long a été construite pour permettre d’observer aisément la faune et la flore; des guides naturalistes sont également mis à la disposition des touristes pour des visites commentées de la dune.

Le parc national Kouchibouguac

Le magnifique parc national Kouchibouguac, recouvert d’une forêt de feuillus et de conifères, notamment de thuyas, et parsemé de tourbières, possède une superbe côte maritime de plus de 25km de long, ponctuée de marais salés, de lagunes, de dunes et de plages de sable doré. Il est l’habitat naturel de plusieurs espèces d’animaux, notamment le rarissime pluvier siffleur. Ce parc national est l’endroit idéal pour pratiquer plusieurs activités sportives. Les amateurs de randonnée pédestre et, en particulier, de vélo y sont comblés grâce aux multiples sentiers et passerelles qui parcourent l’ensemble du parc sur plusieurs dizaines de kilomètres. Les terrains de camping sont fort bien aménagés.

