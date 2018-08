Une riche demeure irlandaise du 18ème siècle restaurée avec soin s’est vue décerner le prix d’hôtel de l’année par les experts du réseau d’agences de voyages de luxe Virtuoso.

À l’occasion des Best of the Best awards 2018, remis par le groupe à Las Vegas, le manoir d’Adare, à Limerick en Irlande, a remporté le titre d’hôtel de l’année. Les experts ont reconnu «un hôtel emblématique à la pointe du luxe, un véritable atout pour la communauté».

La remise de ce prix intervient un an après la réouverture du manoir d’Adare, au terme d’un projet de rénovation de 21 mois. Au total, 670 ouvriers et artisans ont eu pour tâche de créer 42 nouvelles chambres. Le manoir en comporte désormais 104.

Autres nouveautés : une salle de bal pouvant accueillir 350 invités pour des mariages, des séminaires et des événements, un parcours de golf réaménagé et un restaurant, The Carriage House.

La présence du luxueux spa La Mer, le seul de la région, renforce son statut de propriété extravagante.

Au-delà du charme des parapets, des arches et des colonnes de sa façade, le nombre de fenêtres (365), de cheminées (52), de piliers (7) et de tours (4) du château fait référence aux jours, aux semaines, aux saisons du calendrier. Blasons, gargouilles et autres boiseries sculptées ornent la demeure.

À l’intérieur, les pièces sont élégamment décorées de tapisseries et de tentures dans une douce palette de beige.

Les lauréats sont déterminés par 1000 membres du très select réseau Virtuoso, lui-même composé de 17 500 spécialistes du voyage issus de 50 pays et des rédacteurs de Virtuoso Life, le magazine de tourisme du groupe.

Les lauréats seront inclus dans le numéro de septembre-octobre du magazine.

La liste des lauréats:

Prix du Design: The Silo Hotel, Le Cap, Afrique du Sud

Prix de l’offre de restauration : Meadowood Napa Valley – The Restaurant, Sainte-Hélène, Californie, États-Unis

Meilleur Bar : Brown’s Hotel – The Donovan Bar, Londres.

Prix du tourisme durable : Six Senses Douro Valley – Lamego, Portugal

Meilleure offre familiale : The Ranch at Rock Creek – Philipsburg, Montana

Meilleure offre bien-être : BodyHoliday Saint Lucia – Castries, Sainte-Lucie

Prix Virtuoso de la nouveauté : Hôtel de Crillon – Paris, France