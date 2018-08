À l’occasion des 90 printemps de la plus célèbre des souris, Disney proposera à ses fans une exposition interactive «Mickey : The True Original Exhibition» à découvrir à partir du 8 novembre prochain.

D’après la légende, Walt Disney avait coutume de dire «N’oublions pas que tout a commencé par une souris». Et c’est à cette petite souris de 90 ans que la firme Disney rend hommage cette année, à travers une exposition événement. Celle-ci embarquera son visiteur à travers un voyage dans le temps, aux débuts de la souris en noir et blanc dans «Steamboat Willie» jusqu’à son passage à la couleur dans plus d’une centaine de dessins animés.

Une exposition qui présentera des dessins et toiles originales d’artistes contemporains, dans un espace de 1500 m². Trois oeuvres seront présentées dans trois galeries éphémères aux Etats-Unis. Celles-ci rendront hommage à trois célèbres produits dérivés: la montre, le T-Shirt et la peluche Mickey.

Celle de Kenny Scharf, qui s’est fait connaître comme artiste de rue au début des années 1980, prendra la forme d’une caverne cosmique, inspirée par la fameuse montre, à retrouver au Minnesota Street Project à San Francisco jusqu’au 1er septembre.

Quant à Amanda Ross-Ho, qui a exposé son travail aux musées d’art contemporain de Los Angeles, de Chicago mais aussi chez Art Basel en Suisse, elle prépare un T-Shirt Mickey géant qui sera exposé à l’Art Expo de Chicago du 27 au 30 septembre.

Enfin, Shinique Smith, connue pour ses sculptures monumentales conçues avec des tissus et des vêtements, présentera à Los Angeles en octobre des installations qui rendront hommage à l’influence de la fameuse peluche.

«Mickey : True Original Exhibition» du 8 novembre 2018 au 10 février 2019 à New York, au 60 10th Avenue, du mardi au dimanche de 10h à 20h (38$ par personne).