Il est passé à l’émission Dans l’œil du dragon et a près de 150 000 abonnés sur Facebook. Faites-vous partie de ceux qui ne connaissent toujours pas Alexi Roy?

Le jeune entrepreneur s’est fait connaître en très peu de temps grâce à une idée toute simple: il trouve des vols vraiment, vraiment pas chers au départ de Montréal et les envoie plusieurs fois par jour par courriel à ses abonnés.

Ils sont maintenant plus de 160 000 à recevoir quotidiennement ces offres pour des vols vers le Sud, l’Europe et l’Asie, entre autres destinations. De ce nombre, 10% sont abonnés au forfait Premium, qui coûte 5$ par mois et qui débloque encore plus d’offres. «C’est parti d’un hobby et ça commence maintenant à être une entreprise. Je dirige le bateau comme un vrai!» avoue avec enthousiasme Alexi Roy, fondateur de la page Les vols d’Alexi.

Celui qui est programmeur de formation a toujours «sauté de projet en projet». Sa plus grosse réussite jusqu’à présent est, bien sûr, Les vols d’Alexi. Un projet qu’il avait tout d’abord créé pour lui. «Je voulais voyager et je me rendais compte que j’étais très flexible en matière de destinations, en matière de dates. Je voulais juste partir n’importe où et je cherchais les bonnes aubaines au moment où je voulais partir. Je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas ce que je cherchais.»

À la suite de ses recherches, il s’est rendu compte que la majorité des gros moteurs de recherche demandent d’entrer des dates ou une destination pour faire une recherche. «J’ai ouvert mon bloc-notes de programmeur et j’ai commencé à programmer des petits outils pour m’aider à faire ça. Je suis arrivé sur des trucs complètement fous.»

Ses petits outils lui ont permis de dénicher un vol Montréal-Paris à 195$, ce qui a fait que ses amis se sont vraiment intéressés à ce qu’il faisait. Ils lui ont dit: «C’est ben l’fun Alexi que tu voyages comme ça, mais tu peux-tu nous aider?» Il a donc commencé à envoyer quelques offres à sa famille et à ses amis proches, avant de rendre ça public.

Les vols d’Alexi, c’est lui, du nom au logo, du logiciel qui trouve les offres aux courriels que ses abonnés reçoivent. «C’est ce que le monde aime, ils ont comme le feeling que c’est un de leurs amis qui leur envoie une bonne nouvelle. C’est très personnel, je parle au je, c’est très humain», explique-t-il.

Son logiciel est d’ailleurs ce qui fait toute la différence. «J’approche les aubaines avec un côté programmeur. La majorité des autres sites abordent ça plutôt avec un côté tripeux de voyages et ils font ça un peu broche à foin. C’est correct aussi, mais je ne voulais pas chercher moi-même tous les jours.» Il a donc conçu un outil automatisé qui fait qu’il ne manque aucun deal. «Chaque jour, il devient de plus en plus puissant.»

Récemment, il travaillait à une «couche de crémage», comme il le dit si bien, qui lui permettrait d’avertir ses abonnés lorsqu’il trouve une aubaine, mais que le prix est bas en raison des conditions météorologiques: périodes de pluie, ouragans, tsunamis.

Autre projet qu’il a dans la mire: un guide qui permettrait de prendre le pouls de l’industrie aérienne. Puisque son outil lui permet d’aller chercher beaucoup de données, il aimerait s’en servir pour créer un guide du prix moyen. «Tu as envie d’aller au Costa Rica, mais tu ne sais pas c’est quoi, un bon prix pour le Costa Rica? Tu pourrais aller consulter [mon guide] et tu saurais c’est quoi, un bon prix pour cette destination-là. Avec toute l’info que j’ai, je pourrais générer ça.»