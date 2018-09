Manger une part de pizza sur le pouce en regardant le coucher du soleil ou apprécier une glace italienne après son dîner dans le centre historique de Florence est désormais interdit à certaines heures, la ville ayant publié un arrêté le 4 septembre à ce sujet, qui devrait être applicable pendant au moins quatre mois.

Cette mesure vise à limiter les nuisances en lien avec le tourisme de masse qui va souvent de pair avec des monceaux de détritus, comme le rapporte The Local.

Les personnes appréhendées en train de grignoter «n’importe quel type de nourriture» dans certaines rues du centre ville à certaines heures recevront une amende de 150 à 500 euros. Ces restrictions s’appliqueront pendant les horaires de repas, entre midi et 15h et 18h et 22h jusque fin décembre.

Des affiches bilingues, en anglais et en italien, ont été placardées dans les vitrines de la ville pour rappeler aux touristes de bien se comporter dans cette ville d’histoire.

C’est la dernière mesure en date adoptée en Italie visant les touristes peu scrupuleux. L’année dernière, Rome avait interdit la consommation d’alcool dans les lieux publics après 22h afin de limiter les nuisances causées par les étrangers au plus haut de la saison touristique.

La capitale italienne avait aussi interdit la consommation de nourriture et de boissons près des fontaines historiques de la ville, comme celle de Trévis, l’été dernier.