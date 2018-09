Durant les vacances d’été, les passagers qui ont réservé un siège sur Vueling ont été les moins chanceux, puisque 13,33% des vols de la low-cost espagnole ont été retardés de plus d’une heure tandis que 2,89% ont été annulés, rapporte ce mercredi 5 septembre un bilan saisonnier de RefundMyTicket, qui aide les voyageurs à bénéficier d’une indemnisation.

Vueling a été la compagnie aérienne la moins fiable de l’été, d’après le calcul de son taux de compensation qui prend en compte le taux de vols annulés et le taux de vols retardés de plus de trois heures. Avec un taux de compensation à 4,06%, en progression de 3,63% par rapport à l’année dernière, la low-cost a vécu un été noir.

Une autre compagnie à bas coût compose le trio des pires transporteurs de l’été : Eurowings. L’Allemande présente un taux de compensation de 3,09%. 2,31% de ses vols ont été annulés et, bien que cette mesure ne soit pas prise en compte dans le calcul du taux de compensation, les vols retardés de plus d’une heure se sont élevés à 10,54%. 0,78% des vols ont quant à eux été retardés de plus de trois heures.

La compagnie nationale de la Pologne, LOT Polish Airlines, boucle le podium des compagnies les moins opérationnelles, avec un taux de compensation à 3,08% (2,56% de vols annulés et 0,52% de vols retardés de plus de trois heures).

Dans le haut du classement, on retrouve aussi Austrian, puisque la compagnie nationale autrichienne enregistre un taux de compensation à 3,03%, ainsi qu’Easyjet dont la mesure est passée de 1,12% en 2017 à 2,49% en 2018.

Preuve que les compagnies low-cost ne sont pas obligatoirement les plus en retard, Transavia est à l’inverse la meilleure élève de cet été, avec un taux de compensation de 0,13%. Son taux d’annulation ne s’élève qu’à 0,02% tandis que seuls 2,91% des vols ont été retardés de plus d’une heure.

Au total, près de six millions de passagers ont fait les frais d’une annulation ou d’un retard cet été en Europe.