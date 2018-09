Madeleine Arcand est une grande voyageuse, le genre qui a parcouru le monde à maintes reprises, ayant foulé le sol de plus d’une trentaine de pays. Maman de quatre enfants, elle a eu l’idée de partager avec eux cette passion de l’outre-mer tôt, pour, qui sait, peut-être leur donner aussi envie de voyager. Sont nés les livres de voyage pour enfants Lulu, Lila et la plume qui plane, ainsi que le plus récent, Un tour du monde pour l’anniversaire de Lila. Entretien.

Quelle était l’idée derrière Un tour du monde pour l’anniversaire de Lila?

Je trouvais ça important de montrer la diversité et de faire comprendre aux enfants deux concepts: on habite sur une boule, une terre, et sur cette terre-là, il y a différents pays. Il y a des gens qui se promènent dans des moyens de transport différents, qui mangent des choses différentes, qui ont des vêtements différents, il y a des animaux différents. Ce concept-là, c’est difficile à faire comprendre aux enfants. Même quand ils vont en voyage, ils ne comprennent pas toujours. Et je voulais aussi parler de la différence. On est différents, mais regarde comment c’est l’fun.

Quelles informations essayez-vous de faire passer aux enfants dans ce livre?

Pour chacun des pays, j’essaie de parler de ce qui m’a marquée, moi. J’essaie aussi de parler de choses qu’ils peuvent connaître. C’est important! Entre ça, je leur glisse trois ou quatre affaires qu’ils ne connaissent pas du tout, comme une église, un instrument de musique pas connu. Je mélange ce qu’ils ne connaissent pas avec ce qu’ils connaissent pour que ce soit plus digeste. Mon idée avec ce livre-là, c’était de vulgariser.

Comment choisissez-vous les pays que visitent Lila et Lulu?

J’ai pris une carte du monde et j’ai voulu qu’il y en ait de partout. Je voulais faire le tour. J’avais déjà 3 livres prêts, 30 destinations. On a fait le premier, et là, on sort le deuxième.

Dans le livre, vous mélangez photos et illustrations. N’est-ce pas audacieux?

J’étais convaincue que les enfants allaient beaucoup aimer les vraies images. Je me disais que entre dessiner une montagne et montrer une photo d’une vraie montagne, me semble que c’est plus intéressant la vraie montagne! Je pense que ça n’avait pas été fait. Ça prend un auteur qui a ses propres photos. Je ne voulais pas une seule photo stock dans mon livre!

Pensez-vous que montrer des livres de voyage aux enfants peut leur donner la piqûre plus rapidement?

Quand tu as un livre de voyage dans les mains à quatre, cinq ans et qu’il y a une image qui te marque, par exemple une super belle plage en Australie ou des crocodiles, je suis certaine que ça te reste dans la tête et que ça peut développer l’envie de voyager.

Vers quel âge est-il pertinent de commencer à montrer des livres de voyage aux enfants?

Mon livre s’adresse aux trois à sept ans. C’est sûr qu’à trois ans, ils ne comprennent pas tout, mais ils tripent sur les éléphants, la crème glacée, les bateaux, les voitures. Ils aiment ça! C’est plein de couleurs, il y a une comptine.