D’abord, elle vous séduira avec son littoral sablonneux où la mer vient se briser dans une gamme des plus improbables turquoises. Ensuite, elle vous fascinera avec ses nuraghi, impressionnantes tours préhistoriques. C’est la Sardaigne, forte de ses contrastes.

Cagliari

Quintessence de l’ambiance méditerranéenne, Cagliari, capitale de la Sardaigne, est la ville la plus peuplée de l’île. Savourez la douceur de vivre qu’elle dégage en parcourant les bastions Saint-Rémy et Sainte-Croix, d’où vous jouirez de splendides vues sur la vieille ville et la mer.

Pula – Chia

Longez le littoral jusqu’à Pula, perle touristique du sud-ouest de la Sardaigne. Après une exploration du village, vous avez rendez-vous avec l’histoire au parc archéologique de Nora, situé en bord de mer. Poursuivez ensuite jusqu’à Chia, un village ancien d’où vous aurez facilement accès à une succession de plages de sable blanc aux eaux cristallines.

Barumini – Nuoro

Bien reposé, prenez la route pour atteindre le plus important site de la civilisation nuragique découvert à ce jour, le Su Nuraxi de Barumini. Après la visite de ces étonnants vestiges, dirigez-vous vers Nuoro pour apprivoiser les merveilles de l’artisanat sarde.

Pasada – Budoni – San Teodoro

Découvrez Pasada, un des bourgs les plus pittoresques de Sardaigne. Rafraîchissez-vous dans les eaux turquoise des plages de Budoni, puis rejoignez San Teodoro, dont vous admirerez les rues aux parterres fleuris où s’alignent les élégantes façades des villas. Vous comprendrez facilement pourquoi on compare les plages des environs à celles de Tahiti.

Olbia – Pittolungu

Faites route vers Olbia, principal port et chef-lieu de la région historique de Gallure, qui partage de nombreuses similitudes culturelles avec la Corse voisine. Poursuivez ensuite jusqu’à Pittolungu, porte d’entrée de la côte d’Émeraude, littoral paradisiaque ponctué d’anses et de criques magiques.

Palau – La Maddalena

Petite localité touristique de la côte septentrionale de Sardaigne, Palau est une paisible enclave côtière qui contraste fortement avec la pétillante Costa Smeralda. Profitez de son port pour vous évader pour la journée à La Maddalena, où la nature vierge est protégée grâce au parc national de l’archipel de La Maddalena.

Quand y aller?

Toute l’année. Plus populeuse en été, l’île est plus facile à découvrir en automne et au printemps.

