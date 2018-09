Bratislava se trouve à moins d’une heure de route de Vienne, ce qui fait de ces deux villes les capitales européennes les plus proches en termes de distance. Si vous êtes de passage en Autriche, prévoyez une journée pour aller découvrir la capitale slovaque.

Balade dans le vieux Bratislava

Si vous arrivez par autobus, vous serez déposé directement dans la magnifique vieille ville. À ne surtout pas manquer: la porte Michel, vestige des remparts qui protégeaient auparavant la ville de Bratislava. Non loin de là, vous tomberez sur la place principale de la ville où se trouve la fontaine Roland. Gardez aussi les yeux ouverts pour les statues de bronze grandeur nature, qui se trouvent aux coins de quelques rues ou au sol. La plus populaire est celle qui se nomme Cumil. C’est un homme qui semble sortir d’une bouche d’égout.

Magasinage typique

Avant de partir, n’oubliez pas de vous acheter un souvenir typique. Plusieurs magasins offrent des chemises traditionnelles brodées de fleurs, un souvenir très populaire de la place.

Les gourmands, opteront pour les produits du miel aux saveurs de prunes, de poires ou de pommes. Pour des vêtements et des accessoires de designers émergents slovaques, rendez-vous à la très cool boutique KomPot (Laurinská 142/19).

Casser la croûte

De retour dans la vieille ville, installez-vous à une des nombreuses terrasses de restaurants servant des plats typiques. Quelques incontournables de la cuisine slovaque: des dumplings au fromage de brebis et bacon (bryndzové halušky), un potage réconfortant à l’ail (cesnaková polievka) ou un gâteau à la cannelle en forme de tube (trdelnik). Côté boissons, les Slovaques sont forts sur les pilsners bohémiennes, des bières pâles d’origine tchèque, ainsi que sur les cocktails aux liqueurs de poires, de prunes et de cerises.

Le château et son jardin baroque

Plusieurs options s’offrent à vous pour vous rendre jusqu’au sommet de la vieille ville, où se trouve le château de Bratislava, mais la meilleure reste probablement la marche. Le château n’est qu’à une vingtaine de minutes à pied du centre de la vieille ville. Au sommet, profitez d’une vue incroyable sur le Danube et ses environs. Rendez-vous ensuite dans la cour arrière du château pour visiter l’incroyable jardin baroque qui a ouvert ses portes en 2016. L’entrée est gratuite.

Promenade sur le pont vers la tour UFO

À partir de la vieille ville, empruntez la voie piétonne sur le nouveau pont (Novy Most) afin de vous rendre à la tour d’observation UFO (oui, c’est son vrai nom!). En chemin, vous aurez l’occasion de faire de jolies photos du Danube et des autres ponts de Bratislava que vous verrez au loin. Vous emprunterez ensuite un ascenseur qui vous mènera à la tour d’observation (il y a aussi un restaurant dans la tour, si vous avez encore un petit creux!). Tout en haut, vous aurez une vue magnifique sur la vieille ville et le château de Bratislava. La tour est ouverte jusqu’à tard le soir, pour ceux qui voudraient faire de la photographie de nuit.