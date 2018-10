Envie de voir des couleurs de l’automne? Direction le Vermont, plus précisément Stowe, pour voir la vie en rouge, orange et jaune.

La route

À un petit peu plus de deux heures de route de Montréal, Stowe est une toute petite ville située au pied du mont Mansfield. Dès la fin du mois de septembre et pendant le mois d’octobre, des touristes de partout dans le monde s’y rendent pour observer le magnifique spectacle naturel qu’est l’automne. Pour voir les couleurs à leur meilleur, et avoir le souffle coupé dès votre arrivée, privilégiez la sinueuse route 108, qui traverse le parc Smuggler’s Notch pour vous rendre en ville.

Son petit centre-ville et l’église

L’église blanche qui s’élève entre les arbres colorés est l’attrait le plus «instagrammable» de Stowe. Le meilleur endroit pour la photographier est le stationnement situé tout près du 232 Mountain Road, à quelques minutes de route de l’église elle-même. La Stowe Community Church est le cœur du petit «centre-ville» du village, où on trouve plusieurs boutiques de produits artisanaux de la région et qui se parcourt à pied en moins de 10 minutes. D’ailleurs, un arrêt s’impose à la chocolaterie Laughing Moon pour goûter à différents produits aux saveurs typiques du Vermont, dont la pomme et le sirop d’érable.

Randonnée pédestre urbaine

Pas envie d’aller faire de la randonnée en montagne, mais plutôt simplement de vous promener parmi les arbres colorés sans trop d’efforts? La Stowe Recreation Path traverse toute la ville et passe près de plusieurs attraits touristiques, boutiques et restaurants. Le trajet, de presque neuf kilomètres, peut se faire aussi bien à pied qu’à vélo. Plusieurs stationnements sont disponibles tout au long de cette piste. Il est donc facile de garer sa voiture et de ne faire qu’une partie de la piste. La carte de la Stowe Recreation Path se trouve au http://www.stowerec.org.

Microbrasseries et cidreries

Comme le Québec, le Vermont est un État amateur de bières microbrassées et de cidres artisanaux. Un arrêt obligatoire est la cidrerie Stowe Cider, située sur la rue principale. Après y avoir dégusté une panoplie de cidres maison, comme l’extra-sec ou celui infusé aux framboises, il est possible de faire quelques achats pour rapporter à la maison. Plutôt envie d’une bonne bière? Direction la microbrasserie Idletyme. Par beau temps, demandez une table sur la terrasse arrière, qui donne directement sur la Recreation Path. Plus du style café? Une des très bonnes adresses de Stowe est le PK Coffee. Impossible de repartir sans avoir goûté à leurs boissons chaudes à l’érable.

Les hôtels de style autrichien

Le Trapp Family Lodge est un incontournable lors de toute visite à Stowe. Ce complexe hôtelier de style européen a été construit par la famille Von Trapp, la même qui a inspiré le film La mélodie du bonheur. L’hôtel, haut perché dans les montagnes, offre une vue incroyable sur les environs. Non loin de là, la microbrasserie Von Trapp Brewing, faisant aussi partie du patrimoine familial, offre des dégustations de ses créations maison. Pas réussi à réserver une chambre chez les Von Trapp? Plusieurs autres hôtels de la région ont aussi adopté le style autrichien.