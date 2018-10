Au mois de juin, les autorités annonçaient que la plage de Maya Bay sur l’île de Ko Phi Phi resterait fermée aux touristes de 4 à 6 mois pendant la saison de la mousson pour permettre à l’écosystème détruit par le tourisme de masse et la pollution de se régénérer. Elles annoncent à présent que la plage de la province de Krabi demeurera fermée jusqu’à nouvel ordre.

Les récifs coralliens et l’environnement ont besoin de temps pour se remettre d’aplomb, comme le rapporte le Bangkok Post.

Les autorités estiment qu’avant l’interdiction, 4.000 touristes et des centaines de bateaux visitaient quotidiennement cette baie et sa plage de sable fin, dont la notoriété est montée en flèche après la sortie du thriller «La Plage», un film qui avait réuni Leonardo DiCaprio et Virginie Ledoyen en l’an 2000.

L’interdiction restera en vigueur tant que la situation ne se sera pas sensiblement améliorée.