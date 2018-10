La compagnie aérienne française souffle ses 85 printemps le 7 octobre prochain. À cette occasion, elle réserve des surprises à ses voyageurs, dont des vols aller/retour en Europe à 85 euros.

À l’occasion de ses 85 ans, Air France commercialise des vols aller/retour pour des séjours en France et en Europe à 85 euros du 5 au 8 octobre sur son site airfrance.fr. Les trajets sont effectués par la compagnie et sa filiale à bas coût, Hop!.

Pour célébrer cet événement, le transporteur a décidé de rendre hommage à son histoire en dépoussiérant les anciens costumes des hôtesses et des stewards. L’équipe s’habillera ainsi en uniforme d’époque sur les vols du 5 octobre reliant Paris-Charles de Gaulle à New York-JFK et du 8 octobre entre Stockholm et Toulouse.

Air France promet aussi de leur offrir d’autres surprises. Du côté de la salle d’embarquement ou du salon business notamment, des animations sont prévues pour faire patienter les passagers en se replongeant dans le passé.

D’ici la fin d’année, Air France doit dévoiler les détails d’une exposition qu’elle juge être exceptionnelle. Les visiteurs seront plongés dans les secrets d’un vol AF.