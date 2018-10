Plus de six millions de touristes se sont rendus en Tunisie en 2018, un chiffre en hausse de 16,9% sur un an, qui marque un retour aux niveaux de fréquentation précédent les attentats dévastateurs de 2015 contre un musée et une plage.

Au 30 septembre, 6,27 millions de personnes sont arrivées aux frontières, selon les dernières statistiques gouvernementales, soit davantage de touristes que sur l’ensemble de l’année 2014 (6,07 millions).

Les recettes de leur côté ont dépassé le milliard d’euros, augmentant plus vite que la fréquentation, avec une croissance de 27,6% sur un an.

Mais cela ne représente que les deux tiers des recettes engrangées en 2014.

Les recettes sont en effet affectées par une importante inflation, une offre touristique encore trop dépendante des séjours balnéaires via des tour-opérateurs, et des problèmes de gestion dans le secteur hôtelier.

La ministre du Tourisme Salma Elloumi avait indiqué après un très bon début de saison viser 8 millions de visiteurs sur l’ensemble de l’année, ce qui dépasserait les quasi 7 millions de touristes enregistrés en 2010, année de référence du tourisme tunisien.

En dépit du beau temps sur l’Europe et de la Coupe du Monde qui n’ont pas incité au départ, et des difficultés à trouver des vols fiables pendant l’été, le rebond attendu de la fréquentation touristique commence à se faire sentir.

Les touristes européens et russes (+44,9%) ont composé l’essentiel de la hausse de fréquentation. Le nombre de visiteurs maghrébins, qui constituent la moitié des entrées (3 millions), n’a augmenté que de 16,9%.

En conséquence, le nombre de nuits passées à l’hôtel a également augmenté de 24,7%, à 21,3 millions, ce qui reste en deçà des 24 millions enregistrés sur la même période en 2014.

L’île touristique de Djerba (sud) est de très loin la destination qui a le plus profité du rebond du tourisme avec une fréquentation en hausse de 51,8% sur un an.

Le tourisme, qui représente à nouveau plus de 7% du PIB tunisien, avait tout d’abord souffert des troubles ayant suivi la révolution de 2011, avant de plonger à la suite des attaques du musée du Bardo et de Sousse, en mars et juin 2015 (60 morts dont 59 touristes étrangers), revendiquées par le groupe Etat islamique (EI).