La forme géographique du Vietnam dessine la silhouette d’un dragon, symbole de bienfaits et de force. Dans ce pays long de 1 650 km, la diversité des paysages n’est qu’une des richesses. Des montagnes du nord au delta du Mékong au sud, le Vietnam est entrecoupé de rizières verdoyantes où s’activent des femmes aux chapeaux coniques.

Vallée de Nam Ngu

En direction du village hmong de Va Tai Pen, entre les rizières, les plantations de chanvre et les hameaux des Daos rouges, vous croiserez peut-être des hommes sortant de la forêt avec des fagots de gô mât, un arbre dont la sève jaune est utilisée dans la médecine chinoise. L’arrivée dans la vallée de Nam Ngu est spectaculaire : avec ses flancs striés de rizières en terrasses, elle domine le chaotique massif de Mo Xat, avec au loin les monts frontaliers avec la Chine. En quelques heures de marche entre vallées et pitons calcaires, vous atteindrez Thong Nong, avant de rejoindre Cao Bang par la route.

Baie d’Halong

Après une randonnée sportive dans la forêt dense du parc national de Cat Ba, laissez-vous happer par la beauté de l’époustouflante et célèbre baie d’Halong. Des eaux émeraude émerge un immense chaos de pitons et de mamelons karstiques aux formes fantomatiques. Dans ce paysage maritime majestueux, le jeu des lumières, des nuages et de la brume crée des atmo-sphères irréelles. À vivre absolument!

Hanoi –Hà Giang

Mégapole de 7,5 millions d’habitants, Hanoi, ville trépidante, raconte l’histoire du pays. Découvrez les vieux quartiers, dont celui des «36 rues et corporations», cœur historique de cette cité marchande vieille de plus de 1 000 ans. Puis rejoignez la province de Hà Giang, dans l’extrême nord du Vietnam. Sous le regard bienveillant des géants de pierre en habits de forêt, découvrez les villages habités par les Tays, dont les maisons sur pilotis sont recouvertes de feuilles de latanier.

Massif de Tay Con Linh

Le massif de Tay Con Linh recèle des trésors que seuls les marcheurs pourront trouver. À l’ombre de palmiers à larges feuilles, le chemin monte jusqu’au village de Lung Vai, peuplé de Daos rouges, ces «nomades forestiers» qui pratiquent la technique de la culture sur brûlis. De l’autre côté de la vallée, une chaîne de montagnes se dessine à l’horizon avec ses magnifiques dentelures karstiques.

Hà Giang

Sur les flancs du grand massif de Phu Ta Ca, les rizières, les sous-bois et les villages peuplés de Daos rouges et de Hmongs noirs ponctueront votre randonnée. Au village de Nam Dam, les habitants daos portent toujours leurs vêtements traditionnels noirs avec des rayures d’un rouge éclatant. Une belle route de montagne vous conduira ensuite à Meo Vac.

Meo Vac – Khuoi Khon

Randonnée au cœur du singulier massif du Pa Vi, montagne karstique dont le sommet culmine à 1 500 m. La sente longe quelques hameaux hmongs accrochés aux pentes escarpées. Dans une ambiance alpine se dévoile un panorama sublime autant qu’irréel : rizières en terrasses, gorges et canyons, et au loin, le col du Ma Pi Leng menant à la Chine. Au village de Khuoi Khon, le temps de quelques heures, vous partagerez le quotidien des Lolos noirs. Pourquoi pas en participant aux travaux des champs?

Khuoi Khon

Départ pour un trek inoubliable de trois jours au pays des Daos rouges. Vous parcourrez les dédales du massif de Nguom Nan sous une succession de pitons calcaires tapissés de forêts. Au sommet des montagnes, la vie est rude et les maisons sont bâties à même le sol sur la terre battue.

Cao Bang – Viet Hai

Journée sur les traces de l’histoire, dans le massif de Coc Xa, en suivant une ancienne piste : utilisée par le corps expéditionnaire français lors de la retraite de Cao Bang en 1950, elle a été le théâtre d’un désastre militaire sans précédent en Indochine. Vous quitterez les montagnes pour vous rendre à Hai Phong et à Viet Hai, dans la magnifique baie de Lan Ha. Entre ses innombrables îlots, vous naviguerez au fil des maisons flottantes de pêcheurs.

Quand y aller?

L’automne est la meilleure saison pour visiter le nord du Vietnam : il fait de 20 à 30 °C, avec une faible humidité relative et un ciel dégagé en général. Au début de l’automne, les rizières sont splendides.

Extraits tirés du livre Randonnées de rêve – 50 itinéraires autour du monde, par un collectif d’auteurs Ulysse et les experts de l’agence Terres d’Aventure, spécialisée dans la conception de voyages de randonnée et d’aventure