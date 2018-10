Le géant de l’humour Juste pour rire (JPR) a annoncé lundi s’associer avec la compagnie d’aviation Sunwing pour se lancer dans un tout nouveau concept de vacances à l’étranger «où des humoristes de chez nous seront à l’honneur», du 12 au 19 décembre prochain.

La boîte de production proposera cette semaine-là une aventure au soleil «inoubliable» et «complètement tordante» en compagnie des humoristes Maxim Martin, Didier Lambert et Mélanie Couture. À ceux qui oseront suivre le trio, JPR promet un «fou rire» constant et une expérience immersive «sur les plages de sable blanc et les eaux cristallines de Cuba».

Comment assister à cette semaine de l’humour, vous demandez-vous? C’est simple: les vacanciers sont invités à réserver un séjour à l’hôtel Melia Las Dunas, situé en bord de mer de Cayo Santa Maria, à Cuba. En plus de rencontrer les humoristes «dans un cadre intime», les Québécois sur place auront accès à un spectacle exclusif, affirme l’entreprise aujourd’hui détenue par le groupe américain ICM Partners.

On promet également plusieurs surprises et activités humoristiques au courant de la semaine. Pour l’occasion, des vols spéciaux vers Cayo Santa Maria seront offerts depuis Montréal, Québec, Bagotville, Val d’Or et Ottawa, à partir de 1045$ environ (et en montant), selon le choix d’occupation et de chambre notamment.

Première en son genre

Les organisations de Sunwing et de JPR n’en sont pas à leur première collaboration au fil du temps, mais une telle initiative directe est une première depuis le début de leur partenariat. Un concours sera simultanément lancé pour faire tirer trois semaines toutes dépenses payées, qui seront remises à trois couples de gagnants au hasard.

«Nous sommes très fiers de poursuivre ce partenariat stratégique avec Juste pour rire, et d’offrir des expériences de voyages uniques, divertissantes et mémorables, a tranché le vice-président de Sunwing au Québec, Sam Char. Nos expertises respectives dans le monde du voyage et du spectacle nous permettent de devenir de réels artisans du bonheur.»

«Sunwing collabore avec Juste pour rire à la réalisation de nombreux projets au Québec depuis plusieurs années, mais cette fois, on va littéralement plus loin: on s’en va à Cuba pour rire et avoir du fun», a pour sa part indiqué le vice-président de Juste pour rire, Patrick Rozon.

Ce dernier est le petit-cousin de Gilbert Rozon, qui a quitté l’organisation en octobre 2017 après que neuf femmes eût raconté au Devoir ainsi qu’au 98,5 FM avoir été victimes de harcèlement et d’agressions sexuelles de sa part.