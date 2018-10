Une réplique controversée du Titanic doit prendre la mer en 2022, 110 ans après le naufrage dans l’Atlantique du paquebot au destin tragique.

Après une interruption de trois ans causée par une mésentente légale, l’assemblage du Titanic II a repris, comme l’annonce le milliardaire australien Clive Palmer, président de la Blue Star Line.

Le projet est aussi ambitieux que controversé: ressusciter le Titanic en créant à l’identique un gigantesque navire qui effectuera la même traversée de l’Atlantique.

«Blue Star Line souhaite créer une expérience authentique sur le Titanic, en offrant aux passagers les mêmes intérieurs et décors de cabine qu’à bord du vaisseau d’origine tout en intégrant des procédures de sécurité et de navigation modernes, ainsi que des technologies du 21ème siècle pour un luxe et un confort au plus haut degré», explique Palmer dans un communiqué.

Le grand escalier, la salle de réception et le pont, rendus célèbres par le film de James Cameron, seront de la partie, tout comme plusieurs piscines, salles de gym et bains turcs.

Si les historiens et les fans voient là une extraordinaire opportunité de faire revivre ce mythe, d’autres trouvent indécente l’idée d’entamer à nouveau un voyage qui a coûté la vie à 1500 personnes.

Tout comme le premier paquebot, le Titanic II fera 269 mètres de longueur mais le nouveau navire sera plus large pour plus de stabilité. Il sera par ailleurs équipé de 18 canots de sauvetage motorisés pouvant accueillir chacun 250 personnes, soit une capacité d’accueil supérieur au nombre de passagers : 2435 personnes et 900 membres d’équipage.

Selon Cruise Arabia & Africa, le navire quittera son chantier naval chinois pour rejoindre Dubaï, où il sera repositionné pour effectuer le trajet jusqu’à Southampton. De là, le paquebot effectuera des trajets hebdomadaires vers New-York.

Blue Star Line a prévu d’ouvrir ses premiers bureaux parisiens au printemps prochain, une décision liée au Brexit.

Si le Titanic II prend comme prévu la mer en 2022, il voguera exactement 110 ans après le naufrage du RMS Titanic.