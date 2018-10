Dans la ville italienne de Bologne, les touristes et les résidents sont encouragés à ne pas prendre leur voiture et recourir à la marche à pied, au vélo ou aux transports en commun pour gagner des points sur une application qui leur permettra de s’offrir une glace, une bière ou une place de cinéma gratuitement.

D’autres villes pourraient s’inspirer de ce concept écologique qui semble bien fonctionner à Bologne, où l’année dernière ce programme a recensé l’équivalent de 3,7 millions de km de déplacements durables et 16 000 récompenses.

Ce programme, mis en place l’année dernière par l’urbaniste italien Marco Amadori, fonctionne grâce à l’application de smartphone BetterPoints, qui permet aux utilisateurs d’entrer leurs déplacements propres et de gagner des points en retour, comme l’a rapporté BBC News. Un GPS permet à l’application de s’assurer que les utilisateurs ne trichent pas.

Après leur coup de pouce pour l’environnement, les utilisateurs peuvent échanger leurs points chez les commerçants partenaires de la ville, les restaurants, les cafés et les cinémas. Plus d’une centaine d’entreprises locales sont partenaires de ce programme.

Intitulé «Bella Mossa», ce qui signifie «beau boulot» en italien, ce concept bénéficie de subventions de l’Union Européenne et de la ville de Bologne. Il fonctionne six mois par an, pendant les beaux jours, d’avril à septembre.

Les amateurs de goodies noteront que Bella Mossa se fonde sur le nombre de voyages réalisés et non sur la distance parcourue. Le nombre de déplacements quotidiens est plafonné à quatre pour encourager les usagers à utiliser leur application sur le long terme.

Pour remporter une glace gratuite, il faut par exemple remporter 3 000 points au total, ce qui équivaut à environ 8 déplacements uniques.