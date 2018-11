Le concept nippon d’hôtels à capsules arrive en Suisse avec l’ouverture à Lucerne d’un établissement proposant des cabines de 3 mètres cubes.

Situé au cinquième étage d’un espace de co-working proche du quartier historique de la ville, le Capsule Hotel Lucerne se présente comme une solution abordable proposée à ceux qui recherchent surtout un endroit où dormir.

Comme les hôtels japonais de ce type, la version suisse comporte de petites cabines où tout est automatisé, notamment les formalités d’arrivée et de départ.

Ces capsules sont équipées d’un téléviseur, d’un coffre, d’un miroir, d’un éclairage à intensité variable, d’un port de charge USB, de linge de lit et de serviettes.

Pour un budget légèrement plus élevé, on peut s’offrir un plus grand lit, plus d’espace (assez pour se tenir debout) et une fenêtre.

Une salle commune et une cuisine sont à disposition.

Lucerne est la dernière ville en date à accueillir ce concept futuriste.

La Belgique a accueilli son Antwerp Student Hostel en 2014.

Ailleurs, les touristes ont déjà pu tester le Nonze Hostel de Pattaya en Thaïlande, l’UZ Hostel de Taipei et le Capsule Hotel Astil Dotonbori d’Osaka au Japon.