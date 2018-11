Cet itinéraire offre l’occasion de profiter d’un séjour en République dominicaine qui fasse autant de place à la détente sur les belles plages de l’est du pays qu’à la découverte de son histoire et de l’intérieur de ses terres.

Punta Cana

Commencez votre périple à Punta Cana, à la pointe est de l’île d’Hispaniola, regorgeant de superbes plages, comme Playa Bávaro. Repos et baignade sont à l’honneur, mais les hôtels proposent aussi de nombreuses activités et excursions. Partez en catamaran explorer la barrière de corail, allez nager avec les dauphins ou laissez-vous glisser sur une tyrolienne en forêt.

Higüey – Dominicus Beach – Île Saona

De Punta Cana, rejoignez Higüey pour visiter son originale basilique, le musée de La Altagracia et le marché local. Reprenez ensuite la route du sud jusqu’à Dominicus Beach et embarquez-vous sur un bateau à destination de l’île Saona, située près du canal de la Mona, qui sépare les îles de Porto Rico et d’Hispaniola et qui relie la mer des Caraïbes à l’océan Atlantique.

La Romana – Île Catalina

La Romana, pôle très touristique du sud du pays, dispose de grands hôtels, de plages invitantes et de plusieurs terrains de golf. Profitez de votre séjour dans le secteur pour faire une excursion sur l’île Catalina, demeurée sauvage. Vous pourrez y lézarder sur la plage, explorer les environs ou faire de la plongée.

Hato Mayor – Santo Domingo

De Hato Mayor, repartez vers le sud jusqu’à Santo Domingo. Le quartier historique, cœur de l’ancienne ville coloniale cernée de remparts, ne fait que 1 km2 à l’embouchure du fleuve Ozama, mais il mérite amplement qu’on s’y attarde quelques jours.

Les incontournables:

Explorer la caverne Fun Fun, à Hato Mayor.

la caverne Fun Fun, à Hato Mayor. Arpenter les rues de la ville coloniale de Santo Domingo.

les rues de la ville coloniale de Santo Domingo. Savourer une glace chez Paletas Bajo Cero, situé dans la Calle Isabel la Católica, à Santo Domingo.

une glace chez Paletas Bajo Cero, situé dans la Calle Isabel la Católica, à Santo Domingo. Visiter l’île Saona et plonger en apnée.

Extraits tirés du livre Au soleil! 50 itinéraires de rêve en toute saison, par un collectif d’auteurs Ulysse