L’une des destinations touristiques les plus courues de Thaïlande se fixe pour mission de se débarrasser du polystyrène et du plastique en 2019.

Ce mois-ci, des acteurs clés du secteur privé et public, notamment de l’hôtellerie et du tourisme, ont signé un mémorandum d’entente pour la promotion d’une campagne appelée « Ni mousse, ni plastique ».

Située dans le sud du pays, la province de Phuket abrite des kilomètres de plages baignées de soleil.

À partir du 14 février 2019, une campagne de sensibilisation encouragera les consommateurs, les commerces locaux et les chaînes de magasins à ne plus utiliser de contenants en styromousse et à trouver des alternatives aux emballages en plastique.

À l’automne, la campagne demandera au public de passer aux sacs et aux pailles respectueux de l’environnement.

De nombreux pays et villes, comme Paris, Seattle, Vancouver, Taïwan, le Costa Rica et le Royaume-Uni, ont pris des mesures dans la lutte contre l’usage excessif de plastique, notamment celui des pailles à usage unique, pour tenter de sauver les océans.