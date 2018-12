Le mois de décembre est magique dans la grosse pomme. Direction New York pour faire ses emplettes de Noël tout en profitant du décor et des festivités proposées jusqu’au temps des Fêtes.

Les vitrines de 5th Avenue

Les grands magasins de la très huppée 5th Avenue se font un plaisir de décorer leurs vitrines de façon extravagante. À ne pas manquer: Henri Bendel (avant qu’il ne ferme définitivement en janvier 2019) et sa thématique New York, Tiffany and Co et son robot de Noël ainsi que les impressionnants décors haute couture de Bergdorf Goodman.

Certains magasins poussent la créativité au maximum et décident d’emballer carrément leur édifice, comme le fait Cartier et Tommy Hilfiger.

La patinoire de Bryant Park

Afin d’éviter les foules qui patineront toutes à Central Park, direction le petit mais très agréable Bryant Park, situé près de Times Square. Vous pouvez louer des patins sur place. Pas du genre patinage? Des dizaines de kiosques sont installés partout dans le parc à l’occasion d’un marché de Noël où l’art local est mis de l’avant. On y trouve des décorations de Noël personnalisables, des t-shirts «made in New York» et plusieurs autres idées cadeaux.

Le marché de Grand Central

La grande gare de New York revêt ses plus belles décorations pour le temps des Fêtes et propose même un joli petit marché, tout juste avant la galerie des murmures. Par temps froid, ce marché est pratique et convivial, puisqu’on reste bien au chaud. À voir de l’extérieur: la grosse couronne située à l’entrée de la gare.

Les décorations du Rockefeller Center

Le grand sapin du Rockefeller Center est un incontournable. Il est possible de patiner au pied de l’arbre illuminé, de jour comme de soir. Ne manquez pas de faire le tour de la place, puisque des décorations s’y trouvent un peu partout. La meilleure vue est probablement celle qui donne sur le Saks 5th Avenue, aux Channel Gardens.

Les boules de Noël de la 6th Avenue. Virginie Landry



La 6th Avenue et ses installations artistiques

Non loin du Rockefeller Center se trouvent d’autres décorations de Noël plutôt photogéniques. Le Radio City Hall, tout d’abord, est particulièrement bien décoré avec un grand sapin. Juste en face, vous trouverez les grosses boules rouges et les lumières de Noël géantes. L’endroit idéal pour un «selfie» festif!

Notre journaliste était invitée à New York par Air Canada.