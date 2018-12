Avec une augmentation de près de 300% par rapport à l’année précédente, le village côtier de Kaikoura, en Nouvelle-Zélande, prend la tête des destinations les plus en vogue sur Airbnb en 2019.

La liste des meilleures destinations annuelles d’Airbnb se fonde sur une augmentation de données concernant les réservations, les recherches et les envies des utilisateurs. Elle vise à montrer les régions, les villes et les villages les plus en vue.

Voici les destinations les plus en vue sur Airbnb en 2019:

Kaikoura, Nouvelle-Zélande

Cette ville côtière du sud de l’île s’est très rapidement remise d’un séisme de magnitude 7,8 survenu en 2016. Les services de transports sont à nouveau opérationnels et les excursions pour admirer les baleines et les phoques ont aussi repris. Les réservations en glissement annuel pour 2018 ont connu une augmentation de 295% alors que les recherches ont aussi gagné 210%.

Xiamen, Chine

Décrite comme une ville portuaire romantique, Xiamen abrite aussi Kulangsu, une île sans voiture située non loin de la côte popularisée par les amateurs de produits de la mer. En 2018, cette destination a gagné en popularité sur Airbnb, avec une augmentation de 283% des réservations.

Puebla, Mexique

A deux heures de Mexico, Puebla est une destination aux charmes architecturaux et culinaires. Belle alternative aux plages du pays, comme le note Airbnb. D’une année sur l’autre, les recherches la concernant ont augmenté de 240%.

Normandie, France

On fêtera le 75e anniversaire du Débarquement allié sur les côtes de Normandie en 2019, ce qui vaut à cette région prisée des Français et des étrangers une visibilité encore accrue. Sur Airbnb, les réservations en Normandie ont gagné 229% d’une année sur l’autre.



Parc National de Great Smoky Mountains, États-Unis

Alors que deux des sentiers les plus emblématiques du parc rouvriront suite aux incendies qui ont abîmé le parc il y a deux ans, le parc national le plus visité d’Amérique devrait encore accueillir un plus grand nombre de visiteurs. Les réservations dans la région ont gagné 191% en glissement annuel, alors que les recherches ont aussi gagné 190%.

Le reste du top 10 comprend la province de Buenos Aires (Argentine), Accra (Ghana), le Mozambique, Les Hébrides Extérieures (Écosse).