Selon Pinterest, en 2019, les châteaux abandonnés, les petits villages et les escapades automnales séduiront particulièrement les touristes.

Les prédictions touristiques de Pinterest sont compilées à partir de l’analyse des recherches effectuées par 250 millions d’utilisateurs sur différentes thématiques et leur évolution sur une période de six mois. En voici quelques-unes qui ont connu une croissance à deux, voire trois chiffres et qui seront majeures en 2019.

Les recherches relatives à des «séjours dans de petits villages» ont augmenté de 276%. Les voyageurs cherchent à s’éloigner du bitume et partent en quête de séjours bucoliques dans de petites auberges.

Les recherches au sujet des «îles peu visitées» ont augmenté de 179%. Les utilisateurs de Pinterest se détournent du tourisme de masse et semblent vouloir privilégier les destinations isolées et reculées.

Les «châteaux abandonnés» intéressent également au plus haut point les utilisateurs du site (+142%). Plus que les palais ornés de dorures, ce sont les bâtisses rurales en ruine qui nourrissent la curiosité des touristes.

Les recherches ayant pour objet le «tourisme zéro déchet» ont augmenté de 74%. Les voyageurs sont de plus en plus conscients de leur empreinte carbone et cherchent à la réduire en trouvant des moyens astucieux de faire leur valise, de se nourrir et de se loger.

Enfin les apaisants «paysages d’automne» (+94%) bénéficient ainsi d’un vif regain d’intérêt.