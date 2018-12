Prendre l’avion vous angoisse? Certains aéroports et compagnies aériennes ont développé des programmes ultra zen pour aider les voyageurs stressés.

Méditation en vol

Une fois embarqué dans l’avion, il est plus difficile de trouver la place pour faire du yoga ou quelques exercices d’étirement. Cependant, il est possible de méditer, bien confortablement installé dans son siège. Turkish Airlines offre une grande bibliothèque audio de guide de méditation ainsi que des bruits d’ambiance relaxants (la pièce Sounds of Istanbul permet de se mettre dans l’ambiance de votre destination tout en décompressant). D’autres compagnies, comme Air Canada, British Airways ou Cathay Pacific, offrent un accès gratuit au service Headspace afin de les aider à se calmer, à dormir ou tout simplement les guider dans une méditation pleine conscience.



Yoga pré-embarquement

Après avoir franchi les douanes et la sécurité, et plutôt que de faire des achats hors taxes, pourquoi ne pas dérouler un tapis de yoga et se lancer dans une petite séance de relaxation? Plusieurs aéroports internationaux offrent maintenant une pièce entièrement dédiée au yoga. L’aéroport international de San Francisco fut le premier à offrir des salons où pratiquer de yoga en 2012. Depuis, plusieurs ont emboîté le pas. À Chicago O’Hare, la salle de yoga, située dans le Terminal 3, est gratuite. On y retrouve des tapis de yoga, une douce bande sonore ainsi que des écrans proposant des poses de yoga, tout comme à l’aéroport de Frankfort, en Allemagne. De son côté, l’aéroport Pearson de Toronto offre à ses clients un gym où on peut non seulement pratiquer le yoga, mais aussi profiter de machines cardiovasculaires…et de douches !



Thérapie animale

Il n’y a rien comme flatter la bédaine de Pitou ou de Minou pour se détendre et ça, les aéroports l’ont compris. Depuis quelques années, des brigades animales sillonnent des corridors bondés des aéroport pour apporte un peu de réconfort aux passagers stressés. L’aéroport de Denver, par exemple, emploi plus d’une centaine de chiens (et un chat!). Ils sont identifiés par un gilet bleu où il est écrit «Pet Me», encourageant les voyageurs angoissés à les câliner. À l’aéroport de Cincinnati, ce sont plutôt des chevaux miniatures qui se promènent parmi les voyageurs afin de les apaiser. Et à l’aéroport de San Francisco, en plus des chiens, un cochon nommé LiLou s’occupe de faire sourire les passagers. Montréal s’est aussi récemment dotée d’une escouade animale réconfortante.