En observant les recherches les plus saisies en 2017 et 2018, le comparateur Skyscanner a remarqué que Wellington, en Nouvelle-Zélande, constituait la destination la plus tendance.

Combien de voyageurs auront l’idée de s’envoler pour la Nouvelle-Zélande en 2019? D’après Skyscanner, les recherches vers Wellington ont explosé de 458% depuis 2017. Dans un tout autre style de vacances, l’île de Zanzibar au large de la Tanzanie a elle aussi la cote, avec des saisies en progression de 101%.

La troisième destination la plus prisée sur le comparateur de vols correspond davantage à un voyage culturel, puisqu’il s’agit de la capitale de la Jordanie, Amman. Les recherches ont augmenté de 99%. Le Moyen-Orient est de façon générale plébiscitée par les baroudeurs. Dubaï est à la dixième place de ce classement (+10%) et la capitale du Sultanat d’Oman, Mascate, est 14e (+70%). L’Arménie, et sa capitale Erevan, est 17e (+65%). Et de manière plus proche de l’Occident, la Géorgie attise la curiosité (+67%).

Peu de points de chute européens représentent le vieux continent. La ville croate de Pula est la mieux placée (99%), devant Grenade en Espagne (+81%).

Et si le Cap-Vert devenait la destination tendance de demain? L’archipel vient d’adopter une mesure pour ne plus obliger les voyageurs à s’acquitter d’un visa, mais les astreint seulement à un pré-enregistrement à réaliser au moins cinq jours au préalable. L’île de Sal bénéficie de recherches sur Skyscanner en progression de 81% depuis 2017.