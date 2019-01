Moyennant 105 000$, les amateurs d’histoire aux poches bien remplies pourront embarquer à bord d’une expédition qui les emmènera à 4000 mètres sous les mers, où gît l’une des épaves les plus connues au monde.

À la suite d’un faux départ l’année dernière causé par des retards en lien avec le test du matériel, la Titanic Survey Expedition débutera cet été. L’expédition offrira une opportunité rare d’explorer les restes du célèbre paquebot qui a sombré dans l’Océan Atlantique Nord à peine quatre jours après le départ de son voyage inaugural en 1912.

L’expédition démarrera à St. John’s, dans la province canadienne de Terre-Neuve, où les participants monteront à bord d’un Zodiac qui les emmènera sur le site du naufrage.

A l’arrivée sur le site, ils prendront place à bord du Titan, un submersible développé par OceanGate d’une capacité de cinq places capable de descendre à 4000 mètres de profondeur.

Après 90 minutes de descente pour atteindre le fond de l’océan, le submersible explorera le site trois heures durant, du pont du paquebot au grand escalier du Titanic, tous les recoins seront explorés, sans oublier le vaste champ de débris essaimé au fond des mers, côtoyé uniquement par les espèces marines environnantes depuis plus d’un siècle.

Confortable et propre, mais pas luxueux

Malgré un tarif très élevé (qui ne comprend pas le voyage jusqu’à St. John’s), cette expédition est tout sauf luxueuse. Le bateau qui emmène les passagers à bord du submersible se présente comme «confortable et propre» mais OceanGate tient à souligner que les conditions «ne sont pas considérées comme luxueuses.»

De plus, ce voyage n’est pas adapté aux passagers qui cherchent à être dorlotés, car ils pourront être amenés à aider l’équipage avant et après la plongée et devront peut-être se salir les mains.

Mais les amateurs d’histoire, de science et de voyages apprendront notamment les rudiments de la prise de vue de vidéos et de photos d’épaves sous-marines, ils apprendront à analyser le sonar, à mener des scans 3D et 2D des restes du vaisseau.

On notera que le prix de 105 129$ équivaut à peu près à celui d’un billet en première classe à bord du voyage inaugural du Titanic après avoir pris en compte l’inflation. Pour participer à l’expédition qui ne donne accès qu’à une seule plongée, il faut être âgé au moins de 18 ans, supporter les voyages à bord de petits Zodiac sur une mer agitée, avoir de l’équilibre et une certaine agilité (pour grimper à une échelle de 2 m et être capable de porter un poids équivalant à une dizaine de kilos). Les participants devront aussi suivre une formation d’une journée intitulée «Helicopter Underwater Egress Training».