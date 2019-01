Hard Rock International lève le voile sur un nouveau projet qui concerne Hokkaido au Japon. Le complexe disposera du fameux hôtel en forme de guitare et accueillera le spectacle de Broadway « King Kong ».

Le complexe World-Class Entertainment de Hard Rock Japon est voué à devenir une destination touristique de choix dans cette région du nord du Japon.

Au coeur du projet figurera l’emblématique hôtel en forme de guitare électrique, élément phare de l’établissement. Les illustrations font également mention d’un complexe Four Seasons, d’une salle de spectacle Hard Rock Live et d’un Hall of Fame dédié aux artistes asiatiques et internationaux.

Les visiteurs pourront s’y rendre en monorail depuis l’aéroport international de Shin-Chitose.

La comédie musicale « King Kong » jouée à Broadway sera également proposée au public nippon dans des salles flambant neuves. Un espace de 20.000 mètres carrés sera dédié au shopping et à la restauration.

Le complexe disposera d’un système high-tech de reconnaissance faciale pour un accès sécurisé aux différentes zones de l’établissement.

Aucune date d’ouverture n’a encore été communiquée.