En quête d’une petite escapade pas trop loin de la maison? Gatineau devrait être votre prochaine destination. À mettre sur votre itinéraire, ces quatre endroits incontournables qui vous feront apprécier cette partie de la région de l’Outaouais.

Le Vieux-Aylmer

La rue Principale est une artère commerciale bordée de maisons patrimoniales riches en histoire, de petites boutiques et de restaurants. Sur près de deux kilomètres, on se promène, café à la main, en admirant la plus grande concentration de bâtiments patrimoniaux et de maisons ancestrales de la région. Par beau temps, rendez-vous tout au bout de la rue, au port de plaisance d’Aylmer, pour y admirer la vue sur le lac Deschênes.

Vous passez la nuit dans la région? Direction l’hôtel The British, un bâtiment historique où les chambres et suites sont nommées en l’honneur de personnalités politiques qui y sont passées, ou dont le destin est lié à l’établissement: le roi Édouard VII d’Angleterre, alors qu’il était prince de Galles, John A. Macdonald ou encore Thomas D’Arcy McGee.

71, rue Principale, Gatineau

Le Nordik Spa-Nature

Sauna de vapeur à l’orange. Lit de pierres chauffantes. Exfoliation au sel de lavande. On se sent déjà plus zen, n’est-ce pas? Le Nordik Spa-Nature est le plus grand spa en Amérique du Nord. Avec autant de choix de saunas, de bains et de traitements, mieux vaut prévoir une bonne journée pour faire le tour de toutes les installations.

Un conseil: réservez votre visite en début de semaine. Le spa étant très (très!) populaire, il se remplit vite, et plus il y a de monde, moins on relaxe! Tant qu’à être sur place, essayez leur traitement Källa, un bassin d’eau salée où on se détend en flottant. Il n’y a que deux bassins de ce genre dans le monde, un en Suisse et l’autre… à Gatineau!

16, chemin Nordik, Old Chelsea

Le Musée canadien de l’histoire

Quoi? Vous n’avez jamais visité le musée le plus fréquenté du Canada? Prévoyez au moins une demi-journée pour parcourir les multiples étages ainsi que les expositions temporaires. Si vous avez déjà vu la grande galerie et ses mâts totémiques, le plafond et son impressionnante Étoile du matin (photo) ainsi que le très divertissant musée des enfants, gageons que vous n’avez pas encore mis les pieds dans la nouvelle salle de l’histoire canadienne, inaugurée par le prince Charles en 2015. Pour s’y rendre, on emprunte un corridor décoré des plus beaux emblèmes du pays pour arriver aux trois galeries de cette exposition permanente qui retrace l’histoire des Canadiens sur plusieurs époques.

100, rue Laurier, Gatineau

Le Soif – bar à vin

La sommelière Véronique Rivest (nommée 2e meilleure au monde à Tokyo en 2013) vous invite dans son petit resto intime pour y déguster des tapas et du très bon vin. Pour les connaisseurs, vous pouvez choisir votre vin en consultant la carte soigneusement élaborée par l’équipe. Les amateurs voudront plutôt se laisser conseiller par les serveurs/sommeliers, qui les surprendront avec un accord mets et vin parfait. Puisqu’ils sont tous formés dans l’art du vin, ils pourront répondre à vos questions tout en vous en apprenant plus sur ce que vous aurez choisi de boire. L’ambiance du bar à vin est chaleureuse, relaxe et pas trop bruyante. L’endroit parfait si vous avez quelque chose à célébrer.

88, rue Montcalm, Gatineau