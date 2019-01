Le magazine proposé à bord des jets privés a dévoilé sa sélection des 100 hôtels réservés à l’élite mondiale.

La liste présentée par Elite Traveler comprend 100 adresses les plus haut de gamme de la planète dans 34 pays.

Les hôtels qui ont été retenus «offrent l’atmosphère la plus captivante, le confort le plus extraordinaire, le service le plus impeccable et des aménagements d’exception.»

Les établissements américains dominent ce classement, avec 24 adresses dont le Four Seasons et le Plaza à new York, qui offrent aussi les suites les plus chères, à 50 000$ la nuit.

Voici une sélection d’adresses incontournables à travers le monde:

The Peninsula, Shanghai

Le cinq étoiles qui donne directement sur le front de mer historique de Shanghai abrite deux restaurants étoilés, une flotte de Rolls-Royce personnalisées et l’un des plus beaux panoramas de la ville depuis son bar situé sur son rooftop avec vue sur le Bund.

Cavas Wine Lodge, Argentine

Cette adresse est réservée aux oenophiles. Situé en pleine région viticole argentine, ce boutique hôtel de 18 chambres est niché sur un domaine de 22 hectares de vignes sur les contreforts des Andes. De nombreuses activités y sont proposées en plus de la dégustation de vin, des randonnées à pieds ou à vélo, des tyrolienne et du rafting.

Clayoquot Wilderness Reserve, Canada

Après un court vol depuis Tofino (Nord de l’île de Vancouver), les clients des lieux séjourneront dans des tentes ultra-luxueuses, avec électricité, meubles anciens et lits en bois. Pour une expérience ultime, des vols en hélicoptère pour survoler le mont Ursus sont proposés aux clients, tout comme du yoga en altitude, des randonnées et des pique-niques haut de gamme.

The Lanesborough, Londres

Suite à de vastes travaux réalisés en 2015, cette imposante demeure, située à quelques pas des magasins les plus prisés de la capitale, Harrods et Harvey Nichols, a retrouvé sa réputation et fait son retour parmi la liste des meilleurs hôtels de luxe de Londres. Il propose 93 suites et chambres, un spa, ainsi qu’un restaurant étoilé au Michelin, le Céleste.

La liste exhaustive des 100 adresses est consultable sur https://elitetraveler.com/category/top-100-hotels-in-the-world.