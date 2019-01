Si la compagnie aérienne collabore régulièrement avec de grands chefs étoilés, à l’image d’Anne-Sophie Pic, pour rassasier ses voyageurs en business ou de la Première, ceux de la classe économique pourront enfin s’offrir une expérience raffinée grâce à une collaboration avec le traiteur Fauchon à compter d’avril prochain.

Alors que le nouveau patron d’Air France, Benjamin Smith, a partagé sa vision de la nouvelle stratégie de l’entreprise qui consiste à miser sur la montée en gamme de ses prestations, la gastronomie débarque en classe économique à bord d’Air France. La compagnie nationale s’est associée à Fauchon pour imaginer un nouveau «menu à la carte», que les voyageurs d’un vol long-courrier au départ de Paris, en classe Economy et Premium Economy, peuvent d’ores et déjà réserver.

Proposé en alternative au menu offert à bord, ce repas, qui comprend une entrée, un plat chaud, un fromage et un dessert, coûte 28 euros, à prévoir en supplément. Une occasion de s’offrir à 11 000 mètres d’altitude une gourmandise du chef pâtissier François Daubinet, dont les créations s’arrachent dans le Tout-Paris.

Les gastronomes découvriront cette collaboration à travers le menu printemps/été préparé le chef Sébastien Monceaux, qui comprendra des noix de Saint-Jacques aux agrumes et pickles d’oignon rouge en entrée, un filet de pintade, jus au romarin accompagné d’une mousseline de carotte au coco et à la coriandre en plat, un camembert et son chutney à la fraise et enfin trio de macarons pistache, framboise et citron.

La carte automne/hiver (d’octobre 2019 à mars 2020) prévoira les produits de saison en conséquence, avec une crème d’artichaut et crémeux aux herbes aux inserts de poulet et foie gras en entrée, des noix de Saint-Jacques poêlées, sauce aux agrumes, accompagnées de boulgour aux épices, du comté et son chutney d’ananas au curry et enfin un éclair au caramel.

La réservation du menu s’effectue sur le site web d’Air France entre 90 jours et 24 heures avant le départ.