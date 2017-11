Ingrédients

Préparation: 10 minutes

Cuisson: de 15 à 20 minutes

Portions: 12

Courges suggérées: musquées, potagères et potirons

500 ml (2 tasses) de farine de blé entier

125 ml (1/2 tasse) de cassonade

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte

10 ml (2 c. à thé) de cannelle

2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude

1 pincée de muscade

1 pincée de sel

125 ml (1/2 tasse) de lait

250 ml (1 tasse) de purée de courge*

1 œuf battu

125 ml (1/2 tasse) de canneberges fraîches

60 ml (1/4 de tasse) de graines de citrouille décortiquées

* Pour obtenir une purée de courge, commencez par couper une courge en deux, puis évidez-la de ses graines et filaments. Badigeonnez-la d’huile. Ensuite, déposez les moitiés de courge, face coupée vers le bas, sur une plaque à biscuits ou un plat couvert d’un papier parchemin et faites cuire au four préchauffé à 350°F de 45 minutes à 1 heure, ou jusqu’à ce que la courge soit cuite. Laissez tiédir et retirez la pelure. Passez au robot ou au pied-mélangeur pour obtenir une purée lisse. Vous pouvez la congeler ou l’utiliser immédiatement.

Préparation

1. Préchauffer le four à 180°C (350°F).

2. Dans un bol, mélanger la farine, la cassonade, la poudre à pâte, la cannelle, le bicarbonate de soude, la muscade et le sel.

3. Dans un autre bol, mélanger le lait, la purée de courge, l’œuf, les canneberges séchées et les graines de citrouille.

4. Incorporer le mélange liquide aux ingrédients secs.

5. Répartir dans 12 moules à muffins huilés.

6. Cuire au four de 15 à 20 minutes.



Le meilleur des courges

Les Éditions Goélettes