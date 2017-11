L’équipe de Cuisine futée propose une recette de biscuits aux épices.

Ingrédients

36 biscuits

Préparation: 30 minutes

Cuisson: 10 minutes

125 ml (1/2 tasse) de beurre ramolli

125 ml (1/2 tasse) de cassonade légèrement tassée

15 ml (1 c. à soupe) d’eau

1 œuf

5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte

2,5 ml (1/2 c. à thé) de gingembre moulu

2,5 ml (1/2 c. à thé) de cannelle

2,5 ml (1/2 c. à thé) de piment de la Jamaïque (allspice)

500 ml (2 tasses) de farine de blé entier

1 emporte-pièce de 5 à 6 cm (2 à 2 1/2 po) de hauteur, en forme d’ourson (ou de bonhomme)

36 noix naturelles entières au choix (amandes, pacanes, noix de cajou)

Préparation

1. Préchauffer le four à 180°C (350°F). Placer la grille au centre du four. Tapisser une grande plaque de cuisson de papier parchemin.

2. Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique, fouetter le beurre et la cassonade.

3. Ajouter l’eau, l’œuf, puis saupoudrer la poudre à pâte et les épices. Mélanger de nouveau pour obtenir une texture lisse et crémeuse.

4. Incorporer la farine et mélanger d’abord à la fourchette, puis continuer avec les mains pour former une boule de pâte.

5. Enfariner un comptoir propre et y déposer la boule de pâte. À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaisser la pâte à 0,5 cm (1/4 po) d’épaisseur.

6. À l’aide de l’emporte-pièce, tailler des oursons dans la pâte et les déposer sur la plaque de cuisson.

7. Reformer une boule avec les retailles de pâte, abaisser de nouveau et tailler d’autres oursons. Répéter l’opération pour obtenir 36 biscuits. Le nombre peut varier selon la taille de l’emporte-pièce.

8. Placer une noix au centre de chaque ourson en pressant légèrement et replier les bras sur la noix pour imiter un câlin. À l’aide d’un cure-dent, former le visage et les pattes de chaque ourson.

9. Cuire au four 10 minutes. Laisser tiédir avant de servir.

*Se conserve sept jours dans un contenant hermétique à température ambiante ou un mois au congélateur.



En kiosque

Plus de 150 recettes et astuces dans le numéro des Fêtes de Cuisine futée!