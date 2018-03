L’équipe de Cuisine futée propose cette recette très rapide à réaliser pour les soirs de semaine.

Ingrédients

4 portions

Préparation: 10 minutes

Cuisson: 5 minutes

Prix: 4,60$ par portion

Sauce

30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya réduite en sodium

30 ml (2 c. à soupe) de vinaigre de riz

15 ml (1 c. à soupe) de pâte de tomates

• 15 ml (1 c. à soupe) de miel du Québec 5 ml (1 c. à thé) de fécule de maïs

5 ml (1 c. à thé) d’ail haché en pot (ou 1 gousse hachée finement)

5 ml (1 c. à thé) de gingembre haché en pot

2,5ml (1/2 c.à thé) de pâte de piment rouge sambal oelek

Sauté

10 ml (2 c. à thé) d’huile de canola

350 g (3/4 lb) de crevettes crues, décortiquées et déveinées, surgelées et décongelées, issues de l’aquaculture durable (taille 21-25)

500 ml (2 tasses) de pois sucrés, coupés en biseau

1 poivron rouge coupé en fines tranches

10 ml (2 c. à thé) de graines de sésame grillées (facultatif)

Préparation

1. Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients de la sauce à l’aide d’une fourchette. Réserver.

2. Dans un grand poêlon antiadhésif, chauffer l’huile à feu moyen-vif. Ajouter les crevettes et cuire 1 minute.

3. Retourner les crevettes, puis ajouter les pois sucrés et le poivron. Poursuivre la cuisson 1 ou 2 minutes seulement, afin que les légumes demeurent croquants.

4. Verser la sauce dans le poêlon et mélanger pour bien enrober les crevettes. Retirer du feu.

5. Parsemer de graines de sésame, si désiré, et servir sur du riz.

*Ce plat se conserve trois jours au réfrigérateur et ne se congèle pas.



On trouve plus de 55 recettes rapides et santé dans le nouveau numéro du magazine Cuisine futée, spécial Envies, en kiosque dès maintenant.