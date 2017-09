Il y a plusieurs alternatives possibles pour faire des crêpes sans gluten ni produits laitiers. La première option qui vient en tête est la galette de sarrasin.

Cette crêpe traditionnelle qu’on appelle aussi des «plogues» dans plusieurs régions du Québec et du Nouveau-Brunswick est simple à faire. Il suffit d’un peu d’eau, de farine de sarrasin et de bicarbonate et le tour est joué.

Pour ma part, j’aime bien ajouter quelques ingrédients à cette délicieuse farine pour faire une crêpe plus épaisse et plus festive. Pour le brunch par exemple, je mélange deux farines et j’ajoute la purée d’une banane et des graines de chanvre qui croquent sous la dent! Les bleuets et le sirop d’érable terminent le tableau pour rendre l’assiette appétissante pour tout le monde!

Bon appétit!

Katerine

Crêpes banane-bleuets

Portions 10 environ

Préparation 15 minutes

INGRÉDIENTS

1 ½ tasse de farine sans gluten

1/2 tasse de farine de sarrasin

1/4 tasse de graines de chanvre

1 c. à thé de poudre à pâte

1 pincée de sel

2 tasses de lait de soya ou amandes

2 œufs

1 c. à thé de vanille

1 banane mûre en purée

1 ½ tasse de bleuets, frais

Huile végétale pour la cuisson

1/2 tasse de pacanes hachées et une pincée de muscade pour saupoudrer

PRÉPARATION

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs. Ajouter le reste des ingrédients sauf les bleuets, les pacanes et la muscade. À l’aide d’un fouet, mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Incorporer les bleuets frais. Dans une poêle antiadhésive bien chaude sur feu moyen-fort, mettre un peu d’huile et verser 1/3 de tasse du mélange de crêpe. Cuire environ 1 1/2 minute par côté. Servir avec du sirop d’érable, les pacanes, la muscade et quelques bleuets supplémentaires.



Tirée du magazine K pour Katrine

Présentement en kiosque