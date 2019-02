BROSSARD, Qc — À partir du moment où Alexander Radulov multipliera les jeux spectaculaires et les buts importants avec le Canadien de Montréal, peut-être n’entendra-t-il plus parler des décisions pas toujours judicieuses qu’il a pu prendre pendant ses deux séjours avec les Predators de Nashville. Mais en attendant, le sujet est susceptible de revenir sur le tapis, comme ce fut le cas lundi midi.

À sa première rencontre officielle avec les représentants des médias montréalais au Complexe Bell, Radulov a été quelques fois contraint de faire un retour en arrière alors qu’il était visiblement désireux de parler de la saison qui approche.

Une saison qu’il sait vitale pour le reste de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey, compte tenu du fait qu’il a paraphé un contrat d’une seule année, à titre de joueur autonome le 1er juillet.

À défaut d’avoir pu arracher un pacte couvrant plusieurs saisons, Radulov touchera un intéressant salaire de 5,75 millions $.

«Tous les joueurs désirent des contrats de longue durée, mais la LNH a changé et j’ai été absent pendant quatre ans, a fait remarquer Radulov, qui est arrivé à Montréal en soirée, samedi.

«Marc (Bergevin) est venu à New York, nous avons discuté, nous avons accepté le contrat et je suis heureux. Je vais tenter de prouver d’abord à moi-même, mais aussi aux amateurs et à la direction de l’équipe qu’elle a eu raison de croire en moi et de m’avoir donné cette chance.»

Les journalistes lui ont notamment rappelé le fameux couvre-feu qu’il a raté en compagnie d’Andrei Kostitsyn pendant les séries éliminatoires du printemps de 2012.

«Je ne mentirai pas, j’ai manqué un couvre-feu. C’est du passé, et je ne veux pas en parler. J’ai une famille et je n’ai pas le temps de sortir. Je vieillis et je dois prendre soin de moi, me garder en forme et être à 100 pour cent de mes capacités tous les jours.»

Quelques mois après cet incident, il était de retour dans ses terres natales de Russie pour évoluer dans la KHL plutôt que de jouer dans ce qu’il considère être la meilleure ligue au monde.

«Je ne suis pas prêt à dire que ce fut une erreur. Ce fut une décision difficile, et je n’ai pas fait les choses de la bonne manière. Mais comme je l’ai dit précédemment, c’est du passé, et c’est inutile de regarder derrière. Je suis plus vieux, j’ai une famille, et elle est excitée à l’idée de me voir jouer à Montréal», a-t-il insisté pour dire, le tout sans le moindre soupçon d’impatience dans la voix.

Ce passage de quatre ans avec le CSKA lui aura au moins permis de côtoyer Sergei Fedorov, le directeur général de l’équipe, et d’apprendre auprès de l’ancienne grande étoile des Red Wings de Detroit.

D’ailleurs, le jour de l’embauche de Radulov, Marc Bergevin avait affirmé que Fedorov lui avait parlé en termes très élogieux de Radulov et de son leadership.

«Merci à Sergei! a-t-il d’abord lancé avec un grand sourire, lorsque mis au courant des propos de Fedorov.

«Nous formions une équipe pas mal jeune, j’étais un leader et je passais beaucoup de temps sur la glace. J’ai essayé de donner l’exemple sur la glace et à l’extérieur de la patinoire, et ça m’a aidé à changer ma vision sur la façon de travailler et de se comporter», dit-il.

À environ un mois du début du camp d’entraînement du Canadien, Radulov semble désireux de démontrer cette attitude à la direction de l’équipe, ses coéquipiers et aux amateurs. À toutes les questions sur ses ambitions personnelles ou sur d’éventuels compagnons de trios lundi, Radulov a répondu en mettant de l’avant la notion d’équipe.

«L’objectif premier est de gagner chaque soir. Ce n’est pas important qui obtient les points. C’est un sport d’équipe, et si l’équipe connaît du succès, tout le monde ira bien, a d’abord fait remarquer Radulov.

«Je vais montrer le meilleur de moi-même, et je vais travailler pour chaque centimètre sur la glace et être un leader sur la patinoire et dans le vestiaire, a-t-il ajouté. Je sais ce que les gens attendent de moi. Je suis prêt et je vais le prouver, d’abord à moi-même parce que c’est important pour moi.»