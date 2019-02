TORONTO — Brandon Whitaker a inscrit deux touchés au troisième quart et les Argonauts de Toronto ont défait les Tiger-Cats de Hamilton 33-21, dimanche, pour mettre fin à une série de quatre revers.

Les Argonauts (5-6) ont remporté le troisième et dernier match de cette série contre les Tiger-Cats (5-6), cette saison.

La formation torontoise a amorcé la deuxième demie avec une impressionnante séquence offensive de 81 verges. Elle a été constituée de deux jeux: un attrapé de 45 verges de Tori Gurley et une course de 36 verges de Whitaker. Ce touché permettait aux Argos de prendre les devants 23-20.

Whitaker a ajouté à l’avance des siens grâce à une course de six verges pour le touché, seulement deux jeux après que Justin Hickman eut bloqué un dégagement de Brett Maher. Il s’agissait d’une troisième partie consécutive, dans laquelle les Tiger-Cats se faisaient bloquer un dégagement.

Un placement de 30 verges de Lirim Hajrullahu a procuré une avance de 33-20 aux locaux, qui n’ont plus été menacés.

Dan LeFevour, un ancien joueur des Tiger-Cats (2012-14), a gagné son premier départ avec les Argonauts et il a signé un premier gain dans la CFL depuis 2014. Il a complété 27 de ses 36 passes pour des gains de 329 verges avec un touché et deux interceptions. Il remplaçait Ricky Ray, qui s’est blessé lundi.

Gurley a enregistré l’autre touché des Argonauts. Hajrullahu a réussi quatre placements et trois convertis.

Zach Collaros lancé une 15e passe de touché en cinq parties depuis qu’il est revenu d’une blessure, mais il a aussi été intercepté trois fois. Les Tiger-Cats montrent maintenant une fiche de 2-3 avec Collaros comme partant.

Jeremiah Masoli et Terrance Toliver ont inscrit un touché pour les visiteurs alors que Maher a réussi deux placements et deux convertis en plus d’obtenir un simple.