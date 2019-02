SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Le Canadien de Montréal a décidé de faire confiance au jeune Charlie Lindgren et au vétéran Yann Danis avec son club-école de la Ligue américaine et d’envoyer son jeune gardien de but Zachary Fucale dans l’ECHL.

Les IceCaps de Saint-Jean ont annoncé par communiqué que le Lavallois de 21 ans a été rétrogradé au Beast de Brampton.

Fucale, sélectionné au deuxième tour, 36e au total, du repêchage de 2013 par le Canadien, a perdu ses deux décisions (0-2-0) cette saison dans la Ligue américaine, maintenant une moyenne de buts alloués de 3,56 et un faible taux d’efficacité de ,887.

De son côté, Lindgren a bien amorcé sa carrière dans l’AHL en signant deux victoires à ses deux premières sorties, repoussant notamment 50 tirs dans un gain de 4-1 contre les Bruins de Providence.

Lindgren affiche une moyenne de buts alloués de 1,50 et un taux d’efficacité de ,961.