BROSSARD, Qc — Pour certaines personnes, profiter d’un congé le jour de son anniversaire est l’un des plus beaux cadeaux qu’elles puissent recevoir. Mais rien ne dit que c’est le cas pour Andrei Markov.

Le vétéran défenseur, qui célèbre ses 38 ans ce mardi, devra se contenter du rôle de spectateur en vue du match contre les Ducks d’Anaheim au Centre Bell.

Michel Therrien a confirmé la nouvelle lors d’un bref point de presse, sur l’heure du midi. Au passage, il a précisé que Nathan Beaulieu le remplacera aux côtés de Jeff Petry à forces égales.

C’est d’ailleurs une formation éclopée que dirigera Therrien, puisque l’absence de Markov s’ajoute à celles des joueurs de centre Alex Galchenyuk et David Desharnais, du défenseur Greg Pateryn et de l’attaquant Andrew Shaw.

Galchenyuk, Desharnais et Pateryn seront inactifs pendant au moins quatre autres semaines, tandis que Shaw est aux prises avec des symptômes liés à une commotion cérébrale, ressentis depuis jeudi, trois jours après avoir subi une violente mise en échec du défenseur Torey Krug, des Bruins de Boston.

Shaw a raté les deux matchs du week-end et la durée de son absence demeure indéterminée.

Dans le cas de Markov, Therrien a répété que la blessure n’était pas très grave, mais que l’équipe préférait faire preuve de prudence. Son état de santé sera réévalué sur une base quotidienne.

Avec les absences de Galchenyuk, Desharnais, Shaw et maintenant Markov, ce sont les deux unités régulières de l’attaque à cinq du Canadien qui sont privées d’éléments-clé.

«Il nous manque des éléments importants. On tente de trouver des solutions à l’interne pour s’assurer que l’on ait du rythme. On a fait des pas dans la bonne direction lors du dernier match, mais c’est sûr que la perte d’un gars comme Markov, un général à la défensive, un gars qui distribue bien la rondelle et qui a une bonne vision, fait mal», a déclaré l’entraîneur-chef du Canadien.

Des absences rares

Plusieurs fois blessé au fil des ans, Markov était devenu une sorte d’homme de fer chez le Canadien. En date de mardi matin, il affichait la deuxième plus longue séquence de matchs consécutifs avec le Tricolore, soit 116. Tomas Plekanec domine à ce chapitre avec 201 rencontres et Max Pacioretty suit Markov, avec 113.

Cette série de présences assidues a commencé après qu’il eut reçu bénéficié d’une journée de congé, gracieuseté de son entraîneur-chef, le 3 avril 2015 au New Jersey. La saison précédente, Markov avait manqué un match dans des circonstances semblables, le 9 avril à Chicago.

Il faut en fait reculer à la saison 2011-2012 pour retracer les dernières absences de Markov à cause de blessures. Entre 2009 et 2012, une période où la guigne semble s’être acharnée sur lui, le défenseur russe n’avait participé qu’à 65 matchs, dont 13 en 2011-2012 et sept la campagne précédente.

Si l’on se fie aux propos qu’a tenus Petry mardi, Markov prend un soin jaloux de sa condition physique.

«Il est toujours dans le gymnase, toujours sur le vélo stationnaire. Quand vous voyez tout le travail qu’il consacre, vous constatez que ç’a porté fruit.»

Autant Petry que Therrien ont insisté sur le fait que tous les joueurs devront mettre l’épaule à la roue pour combler l’absence de Markov.

«La situation est semblable à celle que nous avons vécue il y a quelques matchs lorsque nous avons perdu ‘Chucky’ (Galchenyuk) et ‘Davy’ (Desharnais), a fait remarquer Petry. Dans de tels cas, ce n’est pas à un seul joueur de prendre le relais, mais à chacun d’entre nous.»